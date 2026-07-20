南韓酷澎物流中心大火連燒3日未熄 附近小學及托兒所關閉 居民急避難

南韓仁川酷澎（Coupang）物流中心上周六（18日）發生火警，經過逾50小時撲救，火勢至周一上午仍未熄滅，消防當局正在確保現場安全、防範建築物可能倒塌的同時，持續滅火工作。已邁入第3天但還沒撲滅，附近1所小學、14間托兒所因此關閉，危險地區的居民也被疏散。

火警是於上周六上午6時54分左右，在西海區石南洞Coupang第32物流中心發生，已邁入第3天但還沒撲滅。當局已發布國家消防動員令，動員周邊城市的消防設備與人力撲火。

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仁川酷澎物流中心大火火勢猛烈。 X@kingwest0219

火場濃煙密布。X@juhyeon6749

仁川酷澎物流中心火災備受關注。路透社

燃燒逾50小時 部分火勢受控

消防當局原本周日上午預估，可於當晚11時左右完成初步滅火，但因物流中心存放大量可燃物，且內部結構複雜，導致滅火作業遭遇困難。不過仁川地區周一下雨，在一定程度上降低了火場高溫，物流中心部分區域火勢也已受控，使滅火工作得以加快。

物流中心2棟建築物中，其中1棟的大部分火勢受控制，另1棟則仍持續冒出大量黑煙。消防人員表示，正全力投入，希望周一內完成初步滅火，但目前仍難以預估具體完成時間。

防蔓延SK仁川石油化學廠

為提升滅火效率，消防人員針對物流中心6樓與貨車坡道相連區域進行局部破壞作業，以排出濃煙並騰出灌救空間，同時部署雲梯車與折臂雲梯車，防止火勢蔓延至鄰近的SK仁川石油化學廠。

為避免災情擴大，西海區自周日晚11時起，針對物流中心坡道區半徑116米範圍發布的居民撤離令，目前仍持續生效。撤離對象僅包括酷澎南側的商場及工廠，不包含住宅區，現場執勤的警察及消防員也不在撤離範圍內。

2小學設臨時避難所供居民棲身

由於擔心物流中心倒塌會壓到附近民宅，當局在2間小學設立臨時避難所，目前分別安置46戶75人及50戶103人，部分居民雖非撤離令對象，但因擔心煙霧及粉塵影響，自行前往避難所避難。

位於酷澎物流中心附近的仁川新石小學周一關閉。另外，西海區有31間托兒所被建議關閉，目前共有14間決定停課。