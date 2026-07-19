不是AI︱中國遊客南韓機場集體狂奔打尖 櫃枱職員受場︱有片

中國遊客在外國再發生爭議事件，南韓仁川機場日前有大批中國旅客集體穿越圍欄狂奔插隊，在櫃枱前造成混亂有職員受傷。由於失控場面太誇張，一度被網民誤以為是AI影片。機場方面證實事件，指近期已有多宗涉及中國遊客插隊事件，正研究更改圍欄設計杜絕破壞秩序行為。

本月最少5宗相同事件

據多家南韓媒體報道，近日有多段影片流出，指本月2日凌晨，在仁川機場第一航廈3樓出境大廳，有數十名中國遊客不守秩序，推著行李箱，彎腰穿越圍欄，狂奔到櫃枱辦理手續，由於情況混亂，有櫃枱職員在維持秩序期間被推撞致擦傷。



相關新聞：巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片

由於影片中打尖的旅客行為太瘋狂，仿如電影《屍殺列車》的喪屍，網民一度以為是有人用AI生成影片的惡作劇。

仁川國際機場公社及其他消息來源向韓媒證實事件，且類似事件7月份已發生最少5宗，主要涉及中國旅客或代購商。報道指，由於仁川往中國的航線，客機近日由空中巴士A320更換為A350，座住增加約100個，相信有旅客不願花更多時間排隊而集體打尖。



相關新聞：《生死時速》︱首爾機場大巴司機高速公路昏迷 中國女遊客合力搶軚救20人獲激讚

韓聯社報道指，仁川機場表示之後將加強維護排隊秩序，並且考慮在排隊區域的伸縮圍欄柱之間安裝塑膠隔板，防止再有人穿越插隊。