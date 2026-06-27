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巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片

即時中國
更新時間：10:12 2026-06-27 HKT
發佈時間：10:12 2026-06-27 HKT

法國巴黎歌劇院日前發生一宗涉及中國遊客的衝突事件，在網絡引發廣泛爭議。一名中國聾啞女網紅「雪兒」在景點拍照時，疑因佔用位置時間過長，與後方排隊的外國遊客發生爭執，其間她高舉手機展示五星紅旗，並用手語表示「中國最優秀」、「中國人不可欺」。片段在社交媒體瘋傳後，輿論幾乎一面倒批評其行為不當，將個人糾紛上升至國家層面。

長時間霸位打卡 旅伴動手推人 

綜合《鏡週刊》及《東森新聞》等媒體報道，事發於巴黎歌劇院標誌性的大理石樓梯區域，當時現場有數十名遊客排隊等候拍照。網傳影片顯示，一名外國男子疑因不耐煩，指着腕錶催促「雪兒」加快速度，其後與同行男伴爆發口角及肢體推撞。

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以聽語障礙（聾啞）身份走紅的中國女網紅「雪兒」（小紅書帳號「史改珍（聾人）～PM」）在衝突期間，拿出手機展示五星紅旗圖片，向在場人士展示，用手語表達「看，中國最優秀，他們還欺負中國人」，更稱「讓大家都知道，我是中國人，我不會被欺凌」。此舉不僅未能平息紛爭，更引發其他在場遊客及網上群眾的強烈反感，指她企圖以政治手段「綁架輿論」，直斥其行為是「低俗作秀、綁架愛國情懷」。

事主發文道歉 屈外國人插隊在先

眼見輿論海嘯式翻車，雪兒於25日在小紅書發表662字道歉聲明，承認在衝突中亮出國旗是「一時衝動的不恰當舉動」，對「國旗被捲入個人矛盾」表示深刻反思及道歉。但她仍堅稱是對方插隊及率先做出侮辱性動作在先，自己僅拍了2、3分鐘，並要求巴黎歌劇院公開完整監控片段以證清白。

網民質疑「慣犯」 道歉難息眾怒

然而，這番辯解隨即被網民以更多現場證據無情戳穿。有同日在場的網民指出，是雪兒一行人霸位拍攝長達十多分鐘，且其丈夫先動手推人，並非外國遊客插隊。更有網民「起底」爆料，指這對聾啞網紅夫妻根本是「擾民慣犯」：「上周在羅浮宮名畫《蒙娜麗莎》前排隊，也是這一男一女在畫前反覆擺pose拍照，不顧周圍人等待了很久，最後被羅浮宮工作人員直接請了出去。」

對於網民踢爆的羅浮宮霸位前科，雪兒至今保持沉默，未有作出任何回應。大批內地及港台網民在留言區痛斥：「自己失禮在先，還好意思拿國旗當擋箭牌，真的是丟人丟到全世界！」
 

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