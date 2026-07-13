《生死時速》︱首爾機場大巴司機高速公路昏迷 中國女遊客合力搶軚救20人獲激讚

一場發生在韓國高速公路上的「生死時速」驚魂，全憑多名中國遊客的沉著與勇氣化險為夷。中韓社交平台昨日（12日）熱傳一則「中國遊客在韓國大巴上合力救人」的貼文。事發於7月11日下午約4時半，一輛載有約20名乘客、由首爾市區開往仁川國際機場的6015號大巴，在高速公路上行駛途中，司機突然失去意識昏迷。千鈞一髮之際，車上多名中國女生挺身而出，默契配合搶控制軚盤、踩煞車，在高速車流中穩穩將大巴停在應急車道，隨後更接力進行心肺復甦（CPR）及報警，成功拯救全車人免於車毀人亡的慘劇。

兩女生一控軚盤一踩煞車

據親歷事件遊客回憶，大巴當時已臨近仁川機場，車身突然擦碰路基並猛烈震動，前排乘客隨即驚呼「司機暈倒了！」。坐在司機後方第二排的孫女士立即衝向駕駛位握緊軚盤（方向盤），將失控大巴引向應急車道；另一名女生則配合踩下煞車並拉起手剎，成功將車停穩，避過了翻側或被後方車輛撞上（追尾）的重大危機。

唯一懂韓語乘客報警

車輛停穩後，全車旅客隨即展開生死救援。由於當時司機已失去呼吸和脈搏，多名乘客合力將他移至通道，輪流為其實施心肺復甦。懂韓語的孫女士隨即報警求助，準確告知警方司機心臟驟停，要求急救人員攜帶血清及裝備趕往現場。

大批韓國網民在得知這場驚險跨國救援後，紛紛湧入社交平台留言向這群勇敢的中國遊客致敬，盛讚她們「在語言不通的異國，還能如此冷靜、專業地應對，真的很了不起！」。

