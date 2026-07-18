Coupang｜仁川酷澎物流中心狂燒16小時 調動全國資源應對火勢蔓延

位於仁川的酷澎 （Coupang）物流中心發生火災，狂燒超過16小時，儘管消防當局全國動員，這場清晨開始的大火，至深夜仍未受控。

當地清晨6點54分左右，有人撥打119報警，表示仁川市西區石南洞的酷澎物流中心6樓發生火災。消防當局在上午9時許發布「第一階段」應變命令，調動轄區內所有資源滅火。

由於火勢透過外牆蔓延至7樓，消防大約在12時半升至「第二階段」，調動鄰近5個消防署的設備與人力支援。到了下午3時許，消防廳長決定發布國家消防動員令。 李在明總統指示全力撲滅火災和防止損害擴散，並徹底採取現場消防隊員的安全措施。

起火樓層大量易燃家庭用品

截至當地晚上9時，即起火約14小時後，現場已投入近480名消防員、169台裝備。由於建築物內部的3段式貨架與大量雜物起火，產生極高的熱量與劇烈毒煙，內部視線幾近為零，加上現場頻繁傳出爆炸聲，消防人員不得不採取在建物側邊安全處防守、避免貿然進入內部的策略。

火災原因和確切起火點尚未確定。據悉起火的6樓存放許多易燃的家庭用品，導致火勢難以控制。仁川西部消防負責人在新聞發布會上表示：「一層樓大約有1萬坪，相當於15個足球場的大小。」

酷澎CEO為引發公眾憂慮道歉

酷澎物流服務公司CEO鄭鐘哲下午發表聲明致歉，祝福在滅火過程中受傷的消防員早日康復，積極支持現場的滅火工作，並將全力配合當局的調查。”