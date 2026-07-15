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「最上愛」命案｜男粉絲舉債哄女神遭斬纜怒刺55刀奪命 一審判刑16年

即時國際
更新時間：22:40 2026-07-15 HKT
發佈時間：22:40 2026-07-15 HKT

以日本聲優「最上愛」同名活動的22歲直播主佐藤愛里，去年3月在東京都新宿區街頭被44歲男粉絲高野健一刺殺，案件源於二人的感情及錢財糾紛。東京地方法院15日對高野判處其有期徒刑16年，裁判長井戶表示：「這是出於強烈殺意所犯下的殘忍罪行。」

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案情指出，被告於去年3月11日，在新宿高田馬場街頭，用刀對正在進行直播的佐藤愛里至少刺了55刀，包括刺臉、割頸，致對方死亡。事發時佐藤邊環繞山手線一圈邊進行直播。

直播刺殺全程影響社會

判決指出，高野在路上狂刺佐藤約1分鐘，在對方沒有聲音後，用直播中的手機拍受害人的臉，法官譴責被告「給受害者造成極大痛苦與煎熬，踐踏了其尊嚴」。判決亦指出，殺人過程的聲音及事後狀況均被直播，「對社會造成重大影響」。

犯人甚至還冷血地說：「可能死了吧。」
犯人甚至還冷血地說：「可能死了吧。」

法庭指男主值得同情

判決書亦提及，被告的好意被佐藤利用，共借出約255萬日圓（約12.3萬港元），隨後卻失去聯繫，導致被告陷入心理困境。被告在得知佐藤有隱瞞收入的行為後感到絕望，因而萌生殺意，認同「導致犯罪發生的種種情況，有值得同情的餘地」。

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