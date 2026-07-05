美建國250周年｜華府慶典因劇烈雷雨暫停 特朗普重申將發表獨立日演說

美國迎來建國250周年的歷史性獨立紀念日，然而首都華盛頓特區的「向美國致敬（Salute to America）」重頭戲慶典，卻接連遭遇極端天災侵襲！當地時間7月4日，華府下午先是錄得體感溫度高達攝氏41.7度的致命熱浪，逼停國慶大遊行；到了傍晚，強烈雷暴與暴風雨更是突然逼近。基於閃電已逼近至5公里（3英里）的安全紅線，美國特勤局（Secret Service）與警方緊急下令強制疏散聚集在國家廣場（National Mall）的數萬名群眾與媒體，迫使活動在中途被迫中斷。現場一度陷入混亂，更有大批拒絕撤離的特朗普支持者企圖硬闖安檢，場面極度緊張。不過，總統特朗普在社交平台重申，無論如何都會發表獨立日演說。

一度緊急撤離群眾

今年適逢美國建國250周年，全美各地均舉行了盛大的慶祝活動。在華府國家廣場，美軍下午排出了極其震撼的陣容，包括阿帕契直升機、F-18F「超級大黃蜂」戰機及F-35C隱形戰機等輪番低空飛越首都上空。然而到了傍晚，天空突然烏雲密布，颳起陣陣強風並伴隨頻密的閃電。

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美國國家氣象局隨即對華盛頓特區發布嚴重雷暴特報。執法人員隨即叫停會場的安檢作業，主辦單位亦透過廣播發出緊急撤離令：「為了您的安全，請所有來賓立即撤離！」要求現場數萬民眾與媒體即時前往附近的史密森尼博物館及聯邦政府大樓內避難。

支持者高喊口號拒走警方強制驅離

不過，突如其來的撤離命令導致現場一度陷入混亂。部分情緒高漲的群眾誤以為活動已經恢復，竟集體衝向安檢入口，高呼特朗普的名字及「衝啊！」。

當時，兩架美軍B-2幽靈戰略轟炸機正好從廣場低空飛過，舞台附近仍有超過100名特朗普的忠實支持者拒絕離開，情緒激昂地在雷雨中高喊「美國！美國！美國！」。

特勤局人員及警方見狀隨即吹響哨音，強硬警告「雷電已逼近安全範圍，必須強制疏散」，並排成人牆、手持手電筒照射人群進行強制驅離，一輛維安車輛亦在現場引導群眾朝出口移動，氣氛一度極度緊繃。

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總統演說與煙火秀大延誤

主辦單位隨後澄清，活動並非宣布取消，而是在惡劣天氣下暫時中斷，待天氣好轉及安全評估通過後將會繼續進行。美國總統特朗普原定於當晚發表的建國250周年國家紀念演說，以及原定在晚上10時30分壓軸登場的煙火秀，均因這場突如其來的雷暴大受阻延。

特朗普在社交平台重申，無論如何都會發表獨立日演說，指不會讓一場小雨阻止他們慶祝獨立250周年。

氣象部門指出，目前美國東部大片地區正同時籠罩在熱浪與強對流天氣的雙重陰霾中，全美有高達1.6億人正處於極端天氣警報範圍之內，多個省州的國慶傳統烤肉與街區派對均被天氣徹底打亂。