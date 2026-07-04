美建國250周年｜熱浪肆虐華府38.9°C破百年紀錄 多項慶典活動取消

美國中東部大片地區遭致命熱浪侵襲，打亂建國250周年國慶慶祝活動。首都華盛頓氣溫飆升至攝氏38.9度，打破1872年創下的紀錄，國家廣場舉行的「偉大美國州博覽會」被迫暫時關閉，費城獨立紀念日遊行因極端高溫取消，紐約大都會區更有數千戶停電。

賓州男子熱衰竭亡

據路透社及美國有線新聞網絡（CNN）報道，多個地點在7月3日打破史上最高溫紀錄。華府氣溫升至華氏102度（約攝氏38.9度），打破1872年創下的華氏101度紀錄。美國國家氣象局表示，當日超過1.85億人處於高溫預警之下，約佔全國總人口一半以上，部分地區體感溫度最高可達攝氏46度。

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賓夕法尼亞州貝塞爾鎮氣溫亦突破華氏100度（約37.8度），一名68歲男子在修剪灌木後因熱衰竭引發心臟病發作身亡。

國慶慶典中斷 費城遊行取消

華府國家廣場舉行的「偉大美國州博覽會」，為期16天，是特朗普紀念美國建國250周年的重點活動。主辦單位在高溫下暫時關閉場地，其後增設降溫帳篷及噴霧降溫站後重新開放。

費城原定舉行的獨立紀念日遊行，因「極端高溫」取消。該遊行原為美國國慶假期全國規模最大的活動之一。電力供應方面，愛迪生聯合電力公司指紐約大都會區有數千戶停電。

氣象部門警告，這波熱浪可能帶來致命危險，敦促計劃在戶外慶祝國慶的民眾補充水分、留在陰涼處，並留意中暑症狀。多名氣象學家指出，受全球暖化及聖嬰現象雙重影響，今夏破紀錄高溫出現頻率明顯增加。