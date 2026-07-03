世紀熱浪︱法國南部山火近3000人撤離 美國體感逼46℃多班鐵路取消

近日，世紀熱浪席捲全球。在歐洲，法國連日高溫導致氣候極度乾燥，南部山火持續蔓延，已迫使近 3,000人緊急疏散。與此同時，這股熱浪亦肆虐美國，多個地區同時面臨山火與供電危机，連帶即將舉行的建國250周年慶典也可能受到波及。

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在法國納博訥附近的普佐爾-米內瓦，一名消防員正在噴水撲滅山火。路透社

法國熱浪長達11天

法國連日高溫造成的乾燥天氣，引發南部發生山火。周四（7月2日），位於東庇里牛斯省（Pyrénées-Orientales）的聖瑪麗拉梅爾（Sainte-Marie-la-Mer）鎮發生山火，火勢隨後蔓延至魯西永地區卡內（Canet-en-Roussillon），導致近3,000名遊客和當地居民被迫撤離。

當局表示，未來幾日預料持續高溫且無雨，將加劇乾旱情況，加上地中海的強風助長，將進一步提高發生山火的風險。在剛過去的6月，法國遭遇了長達11天、破紀錄的熱浪，許多地方的氣溫都超過了攝氏40℃。

葡萄牙進入警戒狀態

與此同時，南歐的葡萄牙亦面臨高溫。在葡萄牙西部城市卡斯凱什（Cascais），部分地點氣溫高達攝氏38℃。葡萄牙政府周四宣布，全國由周五（7月3日）開始進入警戒狀態，以應對預計將持續至下周一（7月6日）的極端高溫天氣。

美國約有1.6億人受熱浪侵襲

這股熱浪同時侵襲南、北美洲。在美國東北部，一股熱浪於周四肆虐。國家氣象局指，紐約中央公園當日中午氣溫高達約攝氏37.8℃，是自2012年7月18日以來，中央公園錄得的最高溫紀錄。

氣象部門於當地時間7月2日發布消息，警告破紀錄的高溫天氣將持續籠罩美國中部和東部大部分地區，最高體感溫度可達攝氏46℃。據美國媒體報道，全美約有1.63億人受到高溫影響，覆蓋由中部密蘇里州南至密西西比州的廣泛地區。氣象部門預測，大部分地區的高溫將持續到7月4日。

公共電網負荷加劇

極端高溫大幅加劇了美國多地的供電壓力。美國能源部已要求多個地區啟用柴油機、天然氣發電機等備用發電設備，以減少公共電網的負荷。

此外，高溫還對美國東北部的鐵路運輸造成影響，導致多趟車次被取消，部分列車需要降速運行。美國建國250周年的系列慶祝活動，預計也會受到這波高溫高濕天氣的干擾。

