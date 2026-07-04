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美國建國250周年｜特朗普收400顆鑽石巨型金戒 安特衛普業界感謝砍關稅

即時國際
更新時間：22:19 2026-07-04 HKT
發佈時間：22:19 2026-07-04 HKT

美國建國250周年，駐比利時大使懷特（Bill White）本周在布魯塞爾一場慶祝活動上，代表安特衛普（Antwerp）鑽石業界，將一枚鑲滿寶石、狀似手錶的金戒指，送給美國總統特朗普。

這枚18K金戒指鑲嵌了321顆鑽石、56顆藍寶石、13顆祖母綠與6顆紅寶石，戒面圖案繁複，是比利時鑽石商為感謝特朗普砍關稅而送的禮物，戒指市值最高達3.5萬美元（約27.5萬港元）。

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安特衛普鑽石業界「400鑽」巨型金戒贈特朗普。 美聯社
安特衛普鑽石業界「400鑽」巨型金戒贈特朗普。 美聯社

美聯社描述，其中幾十顆鑽石在星條旗旁拼出兩個巨大的字母「T」，以及「1776」和「2026」的字樣。另有數十顆鑽石環繞著數字「45」和「47」，構成超人標誌的形狀，象徵特朗普是美國第45任與第47任總統的身分。一隻鑲滿鑽石的雄鷹，手持紅寶石盾牌，爪握祖母綠橄欖枝，下方是閃耀的「250」字樣，上方則是錒刻在18K金上的「美國建國250周年」字樣。

特朗普透過預先錄製的影片致辭說：「非常感謝安特衛普的朋友們贈送的這枚精美的『自由250』戒指。」

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安特惠普去年因貿易戰受挫

贈送這枚戒指的背後，藏著一段國際經貿的角力故事。安特衛普是全球鑽石貿易的中心樞紐，過去一年因特朗普發起的全面貿易戰而舉步維艱。

去年9月，安特衛普世界鑽石中心（AWDC）宣布成功促使美方，對安特衛普出口的拋光鑽石實施零關稅，該地區每年對美出口額逾20億美元。

戒指由安特衛普高級珠寶商戈特利布（David Gotlib）打造，他們設計的袖釦單價可高達1.7萬美元（約13萬港元）。

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