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特朗普痛斥民主黨讓出巴拿馬運河 警告絕不容中國控制水道

即時國際
更新時間：12:10 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:10 2026-07-02 HKT

自美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮以來，曾多次提及巴拿馬運河，甚至暗示可能動用軍事力量從巴拿馬手中收回該水道，以遏制中國在當地的影響力。特朗普於周三（7月1日）出席西奧多．羅斯福（Theodore Roosevelt）總統圖書館的揭幕儀式，並再次警告絕不容許中國控制巴拿馬運河。

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運河對美國舉足輕重

在揭幕儀式期間，特朗普與由AI模擬的羅斯福展開對話。AI版羅斯福對其表示：「總統每天都要面對大多數人看不到的風暴，但只要你保持冷靜，記住國家利益至上，就能渡過難關。」

當談及該運河的管理權時，特朗普批評當年民主黨以1美元將運河移交巴拿馬的「愚蠢」決定，並強調巴拿馬多年來因此賺取了巨額資金。他重申運河對美國具有極高的戰略價值，並揚言：「現在中國試圖控制巴拿馬運河，而我們不會坐視不理。」

中方：泛政治化與泛安全化

對此，中國外交部早前曾作出回應，批評美方惺惺作態、四處造謠抹黑，並將港口營運問題泛政治化與泛安全化。

外長王毅周二（6月30日）與美國國務卿魯比奧通電話。王毅表示，中美構建建設性戰略穩定關係符合兩國與國際利益，雙方應秉持平等、尊重、互惠精神，落實兩國元首共識。他特別強調，台灣問題牽一髮動全身，敦促美方務必慎之又慎對待涉台事務。
 

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