世界盃2026︱日本女主播拍街頭氣氛 國民球迷藉機「鹹豬手」遭狠批

6月29日，世界盃淘汰賽日本對陣巴西前，日本富士電視台在美國休斯敦賽場外拍攝兩國球迷的打氣情景。期間女主播行直接時，突然遭一名身穿金色緊身衣的日本男球迷從後「熊抱」。事件即時惹來日本網民狠批，直斥惡心、性騷擾。

據現場有球迷拍下男子猥褻女主播的情況。影片見，其他人拉開男子後，女主播亦仍強裝笑容繼續直播。

日本女主播拍街頭氣氛期間，遭國民球迷藉機猥褻。微博@新浪新聞在場

涉案男子亦被起底，疑是日本搞笑藝人江頭。據內地傳媒報道，江頭並非首次作出過火行為。2025年，日本女演員永野芽郁在節目中被當時半裸的江頭追逐，當場嚇哭。永野芽郁事後表示，自己只是太震驚，不希望此事被過多誇大。江頭後來也已錄片向對方道歉。