特朗普前國安顧問｜博爾頓涉不當處理機密案認罪罰款 換免刑或最多囚5年

在特朗普第一任期出任國家安全顧問的博爾頓（John Bolton），被指不當處理機密資訊，面臨18項刑事指控。他與檢方達成的認罪協議，周五在馬里蘭州聯邦地區法院正式認罪。檢方將建議判處不超過5年的監禁。

博爾頓被控與兩名親屬分享敏感訊息，包括情報簡報筆記，以及與高級政府官員和外國領導人的會面記錄。

博爾頓被指控18項罪名，原本每項最高可判囚10年。據路透社報道，他與檢方達成協議，以認罪換取無需坐牢或最高5年監禁的較輕量刑，最終刑期將由法官決定。

另外，作為協議的一部分，博爾頓同意支付225萬美元（約1765萬港元）罰款，博爾頓必須在判決後5天內支付一半，並在判決後90天內支付全部罰款。

博爾頓曾是特朗普政府的鷹派頭號戰將，主張強勢外交，後來被特朗普開除並反面，曾出書狠批特朗普外交政策和政府方針。