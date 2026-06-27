按摩槍｜英男眼睛疲勞直接「揼眼球」　視網膜撕裂震穿窿

英國蘇格蘭一名20多歲男子，因眼睛疲勞，竟將用來放鬆肌肉的按摩槍（筋膜槍）直接於在眼球，視網膜不堪高頻「重擊」多處受損，經診斷發現患上「視網膜透析」（Retinal dialysis）。這是一種特殊的，發生在鋸齒緣的弧形或環狀斷裂。

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眼球在極短時間內遭到劇烈壓縮，會導致視網膜嚴重受傷。 星島資料圖

這宗案例由愛丁堡眼科治療中心的奧康奈爾（Niamh O’Connell）醫生與阿什拉夫·汗（Ashraf Khan），在權威醫學期刊《BMJ Case Reports》發表。他們指出，這名20多歲年輕男病人求診時，右眼視網膜有大面積瘀血及多處裂孔，還出現了嚴重的「視網膜透析」；左眼視網膜則出現6個細小的「馬蹄狀撕裂傷」。

每周按摩1次 3個月出事

這名男子沒有眼科家族病史，也沒有任何頭部外傷或受過撞擊。他有約200度近視，但這不可能導致如此嚴重的眼球病變。在醫生反覆追問下，他終於支支吾吾地承認，因為眼睛經常酸痛疲勞，過去3個月以來，每星期都會用按摩槍按摩眼周或眼球。

不當進行眼球操或胡亂按摩眼球，有機會損害人工晶體、令視網膜脫落。

男子表示，他沒有發現異樣，直到求診前幾天才發現右眼出現飛蚊症與不明閃光，視野模糊，嚇得馬上就醫。所幸經過緊急手術與長達6個月的追蹤治療後，該男子眼部情況穩定未有惡化，也沒有出現白內障併發症。

醫生指出，當眼球在極短時間內遭到劇烈壓縮，眼球正面受壓，向兩側橫向變形，導致視網膜嚴重受傷。