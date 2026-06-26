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北海道男大生遭多人虐打裸屍公園 主犯川村葉音獲刑30年

即時國際
更新時間：00:02 2026-06-26 HKT
發佈時間：00:02 2026-06-26 HKT

北海道江別市去年10月發生震驚日本社會的集體虐殺大學生案，20歲受害人長谷知哉因捲入感情糾紛，遭6名男女先後圍毆3輪，搶劫後棄置公園，案情令人髮指。札幌地方法院針對其中3名被告宣判，其中21歲主犯川村葉音獲刑30年。另外2名犯案時未成年的共犯，分別被判20年徒刑，以及9年至13年的不定期刑。

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整宗案始作俑者川村葉音（左）與八木原亞麻。 Instagram
整宗案始作俑者川村葉音（左）與八木原亞麻。 Instagram

綜合日媒報道，案發於2024年10月25日至26日間。長谷知哉與21歲女友八木原亞麻鬧分手，女方閨密川村葉音得悉後，聯同另外4名男女一同施暴。6人被指在江別市一個公園內，對長谷長時間拳打腳踢，強行奪取金融卡、信用卡與衣物等。

長谷知哉案發生在北海道江別市文京台南町公園。 X@nape0404
長谷知哉案發生在北海道江別市文京台南町公園。 X@nape0404

長谷遭受的暴力程度極為嚴重，全身留下多處瘀傷，遭拳打腳踢多達數百次。犯案過程中，被告一行人迫長谷交出財物，大喊「全部拿出來」、「信用卡也交出來」、又逼問金融卡密碼。長谷因遭受重創，出現外傷性蜘蛛膜下出血、硬腦膜下出血及腰椎骨折等傷勢，最後死於外傷性休克。

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被告等人不僅施暴，還用手機拍下施暴過程及迫長谷道歉的畫面。他們將全裸兼重傷的長谷棄置在公園，事後若無其事會被害人的信用卡到附近超市買香煙、吃東西。

川村葉音在法庭承認起訴事實，檢方認為她積極參與施暴與搶劫，主動索取金錢財物，不是受同儕壓力才犯案，因此求處無期徒刑。法官裁定川村葉音犯下強盜致死等罪，判30年有期徒刑。

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