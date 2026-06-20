遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　

日本政府周五（19日）在內閣會議上正式敲定，自7月起大幅上調訪日外國人的簽證手續費，其中單次入境簽證費將由現時3,000日圓（約146港元）大幅增至15,000日圓（約730港元），加幅達5倍；多次入境簽證費則由6,000日圓（約292港元）增至30,000日圓（約1,460港元）。

去年訪日遊客首破4,000萬人次創新高

據日本共同社報道，今次是日本政府自1978年以來首次調高簽證收費。新措施涵蓋需申請簽證入境日本的外國旅客，其中每次入境均須重新申請的單次簽證，以及有效期內可多次進出的多次簽證，收費均同步上調至現時的5倍。

日本政府表示，調整簽證費主要是因應近年物價持續上升及匯率變動，希望令相關行政成本得到合理反映。日本外相茂木敏充在記者會上表示，不認為加價措施會即時影響外國旅客赴日意欲。

他指，日本簽證費長期處於較低水平，與七國集團（G7）等主要發達國家相比亦相對便宜，因此有必要作出適度調整。

近年日圓疲弱，加上日本旅遊吸引力持續上升，訪日旅客人數屢創新高。根據日本國家旅遊局（JNTO）數據，2025年訪日外國旅客達4,270萬人次，較2024年創下的3,690萬人次紀錄增加15.8%，更首次突破4,000萬人次大關，再創歷史新高。

隨着大量海外旅客湧入，多個熱門旅遊區近年面對「過度旅遊」（Overtourism）問題，包括京都、大阪及富士山等地均曾出現交通擠塞、住宿緊張及居民生活受影響的情況。

事實上，日本政府早於2025年已透露有意調高簽證費，當時認為有關措施未必會令旅客卻步，反而有助紓緩部分過度旅遊帶來的壓力，同時增加相關行政收入。

分析認為，即使簽證費顯著上調，日本憑藉豐富旅遊資源、便利交通網絡及日圓匯率優勢，對海外旅客仍具相當吸引力，短期內對訪日旅遊需求的影響料有限。