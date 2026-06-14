中東戰爭｜美伊協議簽署將以線上形式進行 消息：遷就特朗普G7行程

美國總統特朗普當地周六（13日）表示，旨在結束中東戰火的「諒解備忘錄」將於周日（14日）簽署，霍爾木茲海峽隨之全面開放。然而伊朗交部發言人卻有不同版本的說法，強調「諒解備忘錄」不會在周日簽署，但強調不排除在未來數日內達成協議。

央視新聞報道，美國總統特朗普當地時間6月13日稱，美國和伊朗定於14日簽署協議，霍爾木茲海峽將在協議簽署後立即開放。巴基斯坦外交部13日發表聲明說，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾當天與沙特阿拉伯外交大臣費薩爾通電話。美國與伊朗相關協議電子簽署儀式定於14日舉行。

然而，伊朗方面卻表示，關於備忘錄的具體簽署時間還需要等待。

伊朗：確切時間未落實

伊朗國家安全委員會副主席納博揚13日表示，根據他看過的伊朗和美國諒解備忘錄文本，霍爾木茲海峽所有商船將恢復通行，不受任何限制。



據報，消息人士透露，美國官員及多國調解方均證實此次簽署將以線上形式進行，主要出於後勤與行程協調方面的考慮，關鍵原因之一與負責領導美方談判團隊的副總統萬斯行程衝突。



萬斯雖主導談判，但若出席線下簽署儀式，將無法在特朗普14日啟程前往法國出席七國集團（G7）峰會之前返回美國。因此，為確保美方核心行程銜接順暢，各方最終確定採用線上簽署形式。

特朗普：伊朗不會擁有核武器

負責斡旋這場和平談判的巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）稍早前高調向外界透露，美伊停火「諒解備忘錄」「已準備就緒，供相關各方很快簽署」，甚至預計美伊雙方可在廿四小時內以電子形式簽署協議，並於下周隨即展開技術層面的深入會談。該貼文隨即引發廣泛關注。

隨後，特朗普更在社交平台貼文宣布，「諒解備忘錄」將於周日（14日）簽署。他說，前總統奧巴馬與伊朗達成的協議，即《聯合全面行動計劃》（JCPOA），讓伊朗在六年前本就可以擁有核武器，而他目前與伊朗達成的協議則完全相反，是一堵阻擋核武器的牆。特朗普續說：「事實上，他們（伊朗）不再想要核武器，也不會擁有核武器，無論是通過購買、研發還是任何其他形式的採購。該協議預計將於明天簽署，簽署後霍爾木茲海峽將立即向所有人開放。」

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特朗普在貼文中寫道：「我們與伊朗的關係與以往幾屆政府相比大不相同，而且好得多。與奧巴馬向他們支付數千億美元（包括17億美元現金）不同，這次不會有任何資金交易。」

特朗普續指：「在適當的時候，當一切歸於平靜，我們將深入強大的沉沒花崗岩山脈底部，獲取埋藏深處的核粉塵，這要歸功於我們美麗的 B-2 轟炸機和我們傑出的飛行員，並將其稀釋並摧毀，無論是在伊朗還是在美國。⋯⋯如果進展不順利，我們有最終的替代方案，希望永遠不要派上用場！」

然而，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）在國家電視台發表正式聲明，公布說：「雖然（簽署諒解備忘錄）明天不會發生，但不能排除在未來幾天內發生的可能性。」他同時提醒，現階段任何關於確切簽署日期的評論都應謹慎理解，但承認未來數天內最終敲定備忘錄的機率依然極高。

備忘錄限期六十天 伊：首階段不談核問題

據報，美國副總統萬斯與伊朗國會議長於今年4月在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行歷史性會談，雙方最終商定停火，並就這份初步停戰協議展開漫長談判。這份即將簽署的「伊斯蘭堡諒解備忘錄」預計有效期僅維持60天，屬於一項暫時性的過渡協議，目的是為兩國爭取緩衝期，以便在期間進一步談判，從而達成更具長遠約束力的終極和平協議。

值得留意的是，巴蓋伊特別透露，現階段正在討論的備忘錄核心完全聚焦於「結束戰爭」，並明確表示「現階段已決定不討論核問題」。這意味著長期引發伊朗與美以兩國關係緊張、涉及高濃縮鈾等極度敏感的伊朗核子計劃，將被暫時擱置，不列入首階段的談判籌碼中。

阿拉格奇指前所未有接近 特朗普轉發貼文

伊朗外長阿拉格奇日前在社交平台X上發文，形容協議「從未如此接近達成」。該貼文獲特朗普在社交媒體上轉發。