中東戰爭｜伊外長：美伊協議草案可望日內遠距簽署 美官員：85%機會近日簽署

伊朗外長阿拉格齊周五（12日）表示，一旦伊朗與美國完成最後階段的談判，諒解備忘錄將立即簽署並公布，第一階段將以遠程電子方式簽署，「這可能在未來幾天內發生」。協議草案包括結束美國4月13日起對伊朗港口實施的海上封鎖，以及對戰略水道霍爾木茲海峽的管理作出安排。美國政府高層官員當天亦表明，美方對在未來幾天內與伊朗簽署諒解備忘錄抱有「80%至85%」的信心；同時，美方「有信心」以色列會支持美伊這項諒解備忘錄。

阿拉格齊說，當前討論的談判框架分為「兩階段」。第一階段聚焦結束衝突和恢復地區穩定，第二階段就核問題及相關事項展開正式談判。他強調，伊方高度警惕美方的履約能力和意願，通過「分階段安排和嚴格執行機制」防止對方違約。

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伊朗指美伊諒解文件涉及結束所有戰線軍事衝突，涵蓋黎巴嫩。法新社

伊朗導彈殘骸墜落敘利亞。路透社

伊朗指美國承諾不主動發動戰爭。路透社

伊朗指出，霍爾木茲海峽是伊朗「主要的阻嚇手段」之一。路透社

他在接受國家電視台訪問時表示：「等到我們談判的最後階段完成，這項協議就會簽署並對外公布。簽署過程將先以數碼方式進行，雙方將遠距簽署，隨後才會宣布這份諒解備忘錄已由雙方簽訂。這可能在未來幾天內發生。我抱持很大的希望。」

停火安排涵蓋黎巴嫩 美承諾不主動發動戰爭

他並披露美伊諒解備忘錄草案部分內容，涉及停火安排、霍爾木茲海峽航運和經濟議題等。

關於停火安排，阿拉格齊表示，諒解文件涉及結束所有戰線軍事衝突，涵蓋黎巴嫩。伊方明確告知對方，達成協議需要以色列從黎巴嫩南部撤軍。據目前討論情況，美國將承諾不主動發動戰爭、不以武力相威脅；美伊雙方將彼此尊重主權，互不干涉內政。

霍爾木茲海峽主權屬伊朗和阿曼

他強調，霍爾木茲海峽是伊朗「主要的阻嚇手段」之一，就霍爾木茲海峽航運，美國解除對伊朗的海上封鎖是諒解文件首先涉及並被重點強調的內容之一。他進一步表示，該海峽主權屬於伊朗和阿曼，兩國長期承擔其航行安全的保障和相關服務。未來海峽管理機制將進行調整，不會簡單回到戰前模式，航運服務將進行收費。伊朗正與阿曼就此協調，聯合方案有望於近期公佈。

在經濟議題方面，阿拉格齊說，如果諒解文件最終簽署，伊朗被凍結海外資產將逐步解凍。圍繞戰爭賠償問題，雙方正在討論一項重建與經濟發展方案。

僅接受境內稀釋濃縮鈾庫存

關於核問題，他證實伊朗核計畫的相關細節將在架構協議簽署後的60天內討論，其中包括高濃縮鈾的庫存，這是華府關切的爭議性議題。

阿拉格齊表示，伊方目前尚未作出任何實質性決定，相關議題留待後續談判處理。伊方堅持認為，如需處理現有高豐度濃縮鈾庫存，唯一可接受方式是在伊朗境內實施「稀釋處理」，而非轉移至境外。

警告以色列勿企圖破壞協議

他強調，諒解文件尚未最終簽署，相關內容仍可能進行調整，伊方將在最終敲定後公布具體細節。如其內容得不到落實，最終協議的談判將無法進行。

他受訪時又警告，不要企圖破壞這項可能達成的協議，尤其是以色列。他說：「我必須坦白地說，這項協議有敵人，其中最主要的是猶太復國主義政權，他們正在尋找藉口阻撓這項協議。」