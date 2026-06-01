治癌新希望｜化療免疫無效改試新標靶藥 逾四成患者腫瘤縮小或消失

一項橫跨11國的跨國臨床實驗顯示，一些癌細胞已轉移或是復發，而且對免疫療法、化療等其他療法沒有反應的患者，在接受標靶藥Amivantamab皮下注射劑後，腫瘤縮小甚至消失。專家驚喜表示實驗成果「前所未見」，有望每年造福數千患者。

綜合外媒報道，美國強生集團（Johnson & Johnson）研發的Amivantamab皮下注射劑，目前正在全球各地約60個臨床實驗中受到檢視。

中大與港大合研研發軟體機械人系統，以治頭頸癌。 港台影片截圖

其中一項橫跨11國的跨國研究結果顯示，102名頭頸癌患者接受Amivantamab治療後，28人（27.5%）腫瘤縮小，15人（14.7%）患者的腫瘤完全消失。參與實驗的患者的共通點是癌細胞已轉移或是復發，而且對免疫療法、化療等其他療法沒有反應。

逾四成人有療效

英國癌症研究院（Institute of Cancer Research）教授哈靈頓（Kevin Harrington）表示：「對於那些對化療及免疫療法均產生抗藥性的患者來說，這種注射劑在患者身上的效果是前所未見地強烈，這類患者的治療選項極其有限，因此看到這樣程度的優勢令人驚訝。」哈靈頓說：「這項療法每年有望造福數千名患者。」

Amivantamab在肺癌患者身上也有類似效果，目前全球多國針對此藥的臨床試驗擴及肺癌、大腸癌、腦癌及胃癌。

上述研究成果將於31日在美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology）芝加哥年會上發表。

三重夾擊癌細胞

Amivantamab的作用機制是活化免疫系統攻擊腫瘤，同時阻斷促進腫瘤生長的蛋白質「表皮生長因子受體」（EGFR），以及幫助癌細胞避開治療的因子MET。Amivantamab每三周注射一次，每次只需5分鐘，多數患者的副作用為輕度至中度。

2024年5月被診斷罹患舌癌的56歲英國男子華爾希（Carl Walsh）表示，他曾接受化療及免疫療法都不成功，在完成17個Amivantamab療程後，他對病況進展感到滿意，「我感覺現在能過上正常的生活了，在開始試驗之前我說話困難，由於腫脹及疼痛，進食也很困難」。他回憶當時只能喝湯、吃米布甸、奄列等，體重大幅下降，但進行2個Amivantamab療程後，飲食已逐步恢復正常，6個月後可以正常吃飯，當時最享受的是吃到第一塊牛排，說話也恢復正常。