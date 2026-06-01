南韓軍工廠爆炸至少5死2傷 李在明：全力投入救援︱有片

一間位於南韓大田市儒城區的韓華航空航天（Hanwha Aerospace）軍工廠於當地時間上午10時59分左右傳出巨大爆炸聲響，隨後引發火災並冒出大量濃煙。截至目前，事故已造成至少5人死亡、2人受傷，目前仍在滅火中。對此，南韓總統李在明（Lee Jae-myung）指示相關部門全力投入搜救及善後工作。

南韓韓華航空航天工廠爆炸，致多人死傷。Weather Monitor@X

南韓韓華航空航天工廠爆炸，致多人死傷。Weather Monitor@X

南韓韓華航空航天工廠爆炸，致多人死傷。Weather Monitor@X

南韓韓華航空航天工廠爆炸，致多人死傷。Weather Monitor@X

傷亡數字仍待確認

消防單位接獲通報後緊急趕赴現場，並於11時17分發佈第一階段應變命令，全力投入滅火與搜救作業。綜合韓媒報道，根據警方與消防當局初步掌握的資訊，事故已5死2傷，已緊急送醫救治。由於事故發生後現場一度陷入混亂，加上部分人員尚未聯繫上，因此確切傷亡數字仍有待進一步確認。

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武器出口到澳洲、波蘭

消防當局已調派44輛消防及救援車輛，以及超過100名消防人員到場進行救災。經警方與消防人員初步判斷，爆炸可能發生於工廠一樓設施內部，但具體原因尚未明確，須待火勢完全撲滅後，才能展開進一步的鑑證與調查。

事故發生後，李在明第一時間接獲匯報，隨即指示相關部門動員所有可用資源，全力投入人命搜救及善後工作。他同時要求相關單位徹底查明爆炸原因，並研究制定防範措施，以防同類悲劇再次發生。

截至目前，搜救與滅火行動仍在進行中，相關部門正全力確認失聯人員的下落，以及事故所造成的實際損失情況。

韓華航空航天是南韓一家主要軍工企業，負責製造自行火砲、彈藥運輸車、燃氣渦輪發動機等裝備，同時亦有產銷CCTV等產品。韓華航空航天的武器裝備除了南韓自用外，亦出口到波蘭、羅馬尼亞、澳大利亞、挪威等國。