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改壞名︱16歲少年為藍芽取名「炸彈」 美聯航客機響安全警報緊急折返

即時國際
更新時間：11:48 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:48 2026-06-01 HKT

美國當地時間5月30日晚，由於一名乘客的藍牙耳機名稱帶有威脅性，觸發安全警報，美國聯合航空（United Airlines）一架從新澤西州飛往西班牙的航機不得不在飛行途中調頭返航。

飛行3小時後折返

航班追蹤數據顯示，這架波音767型客機載有190名乘客和12名機組人員，於當地時間30日下午6時左右，從美國紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）起飛，前往西班牙馬略卡島帕爾馬市（Palma），但在在飛行約3小時後返回紐華克機場。

據當地媒體報道，有乘客以「四個特殊字母組成的單字」為其藍牙裝置命名。航空新聞媒體 Airlive 補充，該詞彙即為「BOMB」（炸彈）。機上一名乘客在網上發文稱，機組人員曾多次要求所有乘客關閉藍牙設備，但仍有兩部裝置保持開啟，並顯示「危險詞彙」。基於安全考慮，機組人員在與位於芝加哥的美聯航總部溝通後，決定返航。

FBI介入調查

飛機返回後，所有乘客被要求落機，由機場警察對機艙進行全面搜查。乘客隨後亦需重新接受安檢，才獲准再次登機。後續調查發現，該「危險裝置」是一名16歲少年佩戴的Fitbit智能手環，而「炸彈」只是他為該裝置所設定的名稱。這名身份未公開的少年目前並未面臨任何刑事指控，但美國聯邦調查局（FBI）已介入調查此事。

聯合航空也未進一步詳細交代事件，而被迫折返的乘客，最終於5月31日凌晨搭乘由新機組人員執飛的替代航班離開，並於當日下午抵達帕爾馬。

相關新聞：紐瓦克機場驚魂 | 聯合航空客機降落時撞公路燈柱 卡車司機遭碎片割傷

其實，美聯航在今年5月已多次出現「麻煩」。5月初，一名乘客因手機熱點名稱不恰當，機師發出警告，要求其在30秒內刪除該名稱。同在5月初，一架客機在紐瓦克機場降落時，撞上附近高速公路的一支燈柱及一輛行駛中的拖車。客機最終安全降落，拖車司機受輕傷。5月29日，美聯航一班國內航班因乘客行為不當，構成安全隱患，被迫轉飛至其他機場降落。

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