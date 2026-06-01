伊朗局勢︱美媒：伊朗僅靠推土機卡車 重開50條導彈基地隧道

美伊談判仍在進行當中。然而，據美國有線電視新聞網（CNN）於6月1日發佈的衛星圖片顯示，伊朗僅憑藉推土機及自動傾卸卡車等基本設備，便已成功化解美軍的打擊。

其他設施亦已修復

美國與以色列在為期數星期的空襲行動中，透過炸毀道路及堵塞隧道入口，試圖限制伊朗進出其地下導彈基地。然而，伊朗目前已大致完成相關修復工作。根據CNN的統計，美以兩國對伊朗18個地下導彈基地發動的空襲，共導致69個隧道入口被堵塞，當中有50個已重新疏通。

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此外，伊朗也修復了遇襲基地的道路和其他設施。衛星影像顯示，幾乎所有彈坑都已填平，其中兩處甚至重新鋪設了路面。

停火後加快疏通進度

早在達成停火協議之前，伊朗就冒著極大風險疏通被炸的隧道入口，這使它得以繼續發射導彈，儘管發射頻率大幅降低；而在停火後，伊朗更是加快了挖掘速度。

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詹姆斯馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）研究員萊爾（Sam Lair）分析，如果戰火重燃，伊朗只要還有發射器和人員，就有能力繼續發射導彈，即便導彈生產已經中止。 他更補充，美以無法僅僅透過瞄準隧道入口，來摧毀伊朗的導彈能力。

萊爾說：「美軍已摧毀了伊朗部份的導彈部隊，但若缺乏明確的戰略目標與可行的勝利理論，最終仍可能導致戰略上的失敗。」

根據專家估計，伊朗地下設施中還儲存約1000枚導彈，地面攻擊對這些導彈庫存造成的破壞應該不大。