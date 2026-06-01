Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱美媒：伊朗僅靠推土機卡車 重開50條導彈基地隧道

即時國際
更新時間：09:54 2026-06-01 HKT
發佈時間：09:54 2026-06-01 HKT

美伊談判仍在進行當中。然而，據美國有線電視新聞網（CNN）於6月1日發佈的衛星圖片顯示，伊朗僅憑藉推土機及自動傾卸卡車等基本設備，便已成功化解美軍的打擊。

其他設施亦已修復

美國與以色列在為期數星期的空襲行動中，透過炸毀道路及堵塞隧道入口，試圖限制伊朗進出其地下導彈基地。然而，伊朗目前已大致完成相關修復工作。根據CNN的統計，美以兩國對伊朗18個地下導彈基地發動的空襲，共導致69個隧道入口被堵塞，當中有50個已重新疏通。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗邊談邊打 夜襲美軍基地畫面曝光 向霍爾木茲海峽4船開火

此外，伊朗也修復了遇襲基地的道路和其他設施。衛星影像顯示，幾乎所有彈坑都已填平，其中兩處甚至重新鋪設了路面。

停火後加快疏通進度

早在達成停火協議之前，伊朗就冒著極大風險疏通被炸的隧道入口，這使它得以繼續發射導彈，儘管發射頻率大幅降低；而在停火後，伊朗更是加快了挖掘速度。

相關新聞：伊朗局勢｜美媒：特朗普擬對諒解備忘錄「加辣」 談判至少延長一周

詹姆斯馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）研究員萊爾（Sam Lair）分析，如果戰火重燃，伊朗只要還有發射器和人員，就有能力繼續發射導彈，即便導彈生產已經中止。 他更補充，美以無法僅僅透過瞄準隧道入口，來摧毀伊朗的導彈能力。

萊爾說：「美軍已摧毀了伊朗部份的導彈部隊，但若缺乏明確的戰略目標與可行的勝利理論，最終仍可能導致戰略上的失敗。」

根據專家估計，伊朗地下設施中還儲存約1000枚導彈，地面攻擊對這些導彈庫存造成的破壞應該不大。

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
17小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
7小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
11小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
18小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
21小時前
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
影視圈
15小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
飲食
13小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
2小時前
佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減
佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減
飲食
16小時前