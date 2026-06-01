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美阻輝達、AMD高階AI晶片 流向中國境外子公司

即時國際
更新時間：09:12 2026-06-01 HKT
發佈時間：09:12 2026-06-01 HKT

美國商務部周日採取行動，防堵企業向位於中國境外的中國子公司出口全球最先進的AI晶片，包括輝達（NVIDIA）最先進的Rubin與Blackwell處理器，以及超微（AMD）的MI350X晶片。

商務部網站是在周日發布這項最新指引，指出即使相關公司位於中國境外，只要其總部設在中國，先進晶片出口仍須遵守許可證要求。不過，新指引並未要求資料中心停止使用這些晶片，或對諸如伺服器等高階運算設備中斷相關服務。

美國商務部採取行動，防堵企業向位於中國境外的中國子公司出口全球最先進的AI晶片。路透社
美國商務部採取行動，防堵企業向位於中國境外的中國子公司出口全球最先進的AI晶片。路透社
美採行動防中國海外子公司取得輝達（NVIDIA）最先進的Rubin與Blackwell處理器。路透社
美採行動防中國海外子公司取得輝達（NVIDIA）最先進的Rubin與Blackwell處理器。路透社
過去近一年來，美國最先進的AI晶片可能持續流向設於馬來西亞等地的中國AI企業海外子公司。路透社
過去近一年來，美國最先進的AI晶片可能持續流向設於馬來西亞等地的中國AI企業海外子公司。路透社

採取行動堵塞漏洞

美國一直試圖限制中國企業取得發展關鍵AI能力所需的半導體，但過去近一年來，美國最先進的AI晶片可能持續流向設於馬來西亞等地的中國AI企業海外子公司。

暫時未悉過去一年有多少晶片已經出口到中國境外子公司，而一名深入了解供應鏈的晶片產業人士估計，數量可能高達數萬甚至數十萬顆。

追溯至2025年5月

相關出口漏洞可追溯至2025年5月，當時商務部宣布不執行拜登政府卸任前最後時期推出的「人工智能擴散規則（AI Diffusion Rule）」。該規定原本用於管控全球對AI晶片的取得與流通，將各個國家分級管制，讓先進運算能力留在美國及其盟國，同時設法以更多方式阻止中國取得這些技術。

科技專家、前國務院官員麥奎爾（Chris McGuire）周日在社交媒體發文指出，這項漏洞允許中國企業的海外子公司在無須取得許可證的情況下購買輝達Blackwell晶片，「中國企業一直在購買這些晶片，而且很可能是大規模採購」。

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