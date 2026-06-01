日本海岸驚現「惡魔獠牙怪魚」 網民憂地震先兆

日本靜岡市海岸驚現兩條外形極度猙獰的怪魚，其中一條更長有令人毛骨悚然的銳利獠牙及尖刺魚鰭，宛如科幻電影中的異形生物。有網民將這組「惡魔怪魚」的照片上傳至社交平台X後，隨即在網上瘋傳爆紅，引來大批網民熱烈討論，更有人憂心忡忡地質疑這是否大地震爆發前的凶兆。

獠牙怪魚直逼264萬點擊 網民驚呼：RPG水中怪獸

綜合日媒報道，日本一名叫「那月」的網民，早前路過靜岡市清水區海岸時，無意中在岸邊發現兩條被海浪沖上灘頭的古怪死魚。樓主感到極為新奇及驚訝，遂拍下照片並於本月初上傳至社交平台X，更幽默地留言稱：「有東西被發射到空中。」

日本靜岡市海岸驚現兩條外形極度猙獰的怪魚，其中一條更長有令人毛骨悚然的銳利獠牙及尖刺魚鰭，宛如科幻電影中的異形生物。

其中一條怪魚長有令人毛骨悚然的銳利獠牙及尖刺魚鰭，宛如科幻電影中的異形生物。

另一條較細小的怪魚，魚身則呈圓形，同樣長有極為尖銳的背鰭。

照片曝光後迅速吸引全網目光，至今已累計吸引超過264萬次點擊瀏覽。從照片可見，其中一條怪魚的魚身異常幼長，呈蛇形，牠死前張大嘴巴，露出一整排如剃刀般鋒利的尖銳牙齒，背部則長有尖刺狀的魚鰭，樣子極其兇惡嚇人。至於另一條較細小的怪魚，魚身則呈圓形，同樣長有極為尖銳的背鰭。

網民聯想「地震魚」 憂海床巨變恐現天災

這兩條怪魚的恐怖賣相嚇壞不少網民，紛紛留言驚呼「這兩條魚看來好可怕」、「好鋒利的牙齒」、「應該是深海魚」。由於其外形與俗稱「地震魚」的皇帶魚同樣怪異，不少網民隨即聯想到天災先兆，憂心忡忡地表示：「這是哪裡的海邊？難道是地震先兆？」、「該不會是海裡出了什麼事吧？」懷疑深海地殼出現變動才導致怪魚現形。

不過，亦有網民發揮幽默本色，打趣笑言「感覺像電玩遊戲的水中怪物」、「這是角色扮演遊戲（RPG）的水中怪獸吧」、「那是傳說中的水屬性劍」，笑稱怪魚與遊戲道具撞樣。

日媒引專家揭身世：兩者皆為深海魚

面對網民的熱烈猜測與恐慌，日媒其後引述專家報告，正式揭開這兩條怪魚的神秘身世。專家指出，該條長著猙獰獠牙的蛇形怪魚，真實名稱為「長吻帆蜥魚」；而另一條身形較圓、長有鋒利背鰭的則是「雨印鯛」。

專家解釋，這兩種魚類確實都屬於深海魚，不過牠們偶爾也會上升到相對較淺的海域活動。在活動期間，部分個體會被漁民布置的底拖網誤捕，而部分個體則可能因身體虛弱或受洋流影響，被海浪沖上岸邊擱淺死亡。