遊日注意｜「薔薇」襲沖繩恐掀17級狂風10米高巨浪 專家：極具破壞性

今年第6號颱風「薔薇」持續增強，並正以「強烈之勢」全速逼近日本沖繩、奄美及九州南部一帶。根據日本氣象單位的最新預測，薔薇颱風預計在今日（6月1日）至2日期間直撲沖繩，屆時風雨將達到最劇烈的高峰，隨後會逐步轉向東北移動，預計在6月3日前後進一步波及西日本及東日本地區。本港市民如欲在未來數天前往日本，或有親友在當地旅遊，需特別留意當地的最新天氣警報及交通消息。

17級以上強陣風可掀翻車輛

綜合日本氣象單位及當地媒體《琉球新報》的最新數據，薔薇颱風於昨日（5月31日）下午在沖繩南方海域持續北上，中心氣壓為980百帕。目前中心附近最大風速已達每秒30米（或公尺），最大瞬間風速更達每秒45米，其威力與破壞力不容小覷。

氣象廳警告，隨着薔薇颱風逼近，沖繩地區的風勢將急劇轉強，預估最大平均風速將增至每秒35米，最大瞬間風速更有可能飆升至每秒50米——這相當於17級以上的強陣風。氣象專家特別提醒，如此級數的狂風極具破壞性，隨時可能導致當地的電線桿倒塌、建築物外牆剝落及雜物漫天飛散，甚至連行駛中的大型車輛亦有機會因承受劇烈側風而面臨傾覆危機。

日本媒體報道「薔薇」時，更以2023年造成當地6人死亡的颱風「瑪娃」作比對。2023年6月初，受到滯留鋒面與「瑪娃」外圍環流的雙重影響，日本多地降下破紀錄豪雨。這場被日本氣象廳列為嚴重災情的風雨，共造成6人死亡、3人失蹤，超過200棟民宅受損。

局部地區狂降300毫米豪雨 恐發風暴潮警報

除了驚人強風，薔薇颱風帶來的豪雨同樣來勢洶洶。氣象預報指出，沖繩地區的累積降雨量預計在今日（1日）傍晚前便會高達250毫米；而隨着颱風稍後轉向，東海、近畿及伊豆諸島一帶的雨勢亦會全面升級，預計到6月3日傍晚前，累積雨量更有可能狂降至300毫米。

海洋災情方面，沖繩、奄美及九州南部海域預計將掀起高達10米的猛烈巨浪，並伴隨強烈湧浪。當局不排除部分沿岸地區可能需要發布風暴潮警報，呼籲當地居民及旅客必須提高警覺，切勿走近海邊，並嚴加防範風暴潮及低窪地區水浸的潛在威脅。