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遊日注意︱東京澀谷亂拋垃圾罰2000日圓 新例周一實施執法人員全日巡邏

即時國際
更新時間：18:25 2026-05-31 HKT
發佈時間：18:25 2026-05-31 HKT

即將到日本東京的港人留意，澀谷將由明天（6月1日）開始，全面實施新修訂的條例。凡於區內亂拋垃圾的市民或旅客，均會被即時罰款2,000日圓（約100港元）。

相關新聞：遊日注意 | 澀谷亂拋垃圾將罰2000日圓 店家不設垃圾桶重罰5萬

《日本電視台》報道指出，澀谷過去一直將亂拋垃圾視為刑事罪行，以「罰款」作懲處。由於刑事程序必須由警方等部門介入處理，導致執法效率極低。為解決執法困難，修法將其變更為行政罰款，賦予區公所執法人員現場直接開出罰單。當局指導員將24小時全天候巡邏，一旦發現違規行為，即時票控。

此外，新條例更首次納入針對商店的監管措施，強制要求澀谷車站周邊等指定區域內的便利店和咖啡店等店舖，必須在店內或門前設置垃圾桶。若有商戶違反規定，將會面臨高達5萬日圓（約2,500港元）的行政罰款。
 

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