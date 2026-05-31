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IG、TikTok等社媒巨頭付2億和解金 恐開美學區「成癮」訴訟先例

即時國際
更新時間：13:20 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:20 2026-05-31 HKT

根據彭博社近日報道，包括Meta在內的數家社交媒體巨頭，已同意向美國肯塔基州的一個學區支付總計約2700萬美元（約2.1億港元）的和解金。原因是該學區指控這些社群平台損害學生的心理健康。此次勝訴，可能在美國創下類似訴訟的先例。

和解金超學區年度預算

美國肯塔基州布雷西特縣（Breathitt）學區先前指控，社交媒體公司刻意將平台設計得讓年輕用戶沉迷上癮，導致學生焦慮、憂鬱與自殘傾向加劇，並將應對這些心理傷害的沉重成本轉嫁給學校。儘管涉案的科技巨頭均堅決否認相關指控，強調已採取多項措施保障青少年安全，但最終仍選擇與學區達成和解。

相關新聞：社媒戕害青少年 美陪審團破天荒裁定Meta及Google須負責

在和解金份額中，擁有Instagram和臉書的Meta同意支付900萬美元，金額居所有公司之首。 Snap和TikTok各同意支付800萬美元，Google旗下的YouTube則同意支付略高於200萬美元。

但值得注意的是，YouTube是唯一同意向學區提供配套培訓項目，幫助教師在課堂上更好地使用其視訊產品的公司。

這筆一次性支付的和解金總額極為可觀，甚至比布雷西特縣學區的2500萬美元年度預算還要高出8%。

同類案件或累賠4000億美元

這起訴訟案被視為美國學區集體起訴社媒平台索賠的重要風向標。目前，全美已有1,300多個學區提出類似訴訟，要求科技公司為青少年的心理健康問題承擔法律與經濟責任。

分析認為，社群媒體巨頭與布雷西特縣學區達成和解，可能意味著這些公司準備以同樣方式解決其他學區的類似訴訟。彭博產業研究估算，全美此類案件的最終賠償金額，可能高達4000億美元。

Meta已向投資人發出警告，坦言歐美針對青少年社群媒體成癮的法律與監管壓力不斷升溫，「可能對公司業務與財務表現帶來重大衝擊」。

目前，加州法院正在審理超過3300件與社群媒體成癮相關的訴訟；此外，加州聯邦法院還有2400件由個人、地方政府、州政府及學區提出的同類案件，正等待裁決。

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