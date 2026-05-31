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歐聯決賽｜巴黎聖日耳門憑12碼衛冕 球迷縱火鬧事法警拘逾百人

即時國際
更新時間：09:40 2026-05-31 HKT
發佈時間：09:40 2026-05-31 HKT

歐聯決賽，法甲球隊巴黎聖日耳門，與英超阿仙奴打至加時仍1:1，最後靠互射12碼以4:3氣走阿仙奴，成功衛冕。巴黎有大批球迷乘機鬧事，破壞汽車及焚燒雜物，警方要發射催淚彈驅散人群，拘捕逾百人。

部份巴士鐵路停駛

法國巴黎有逾4.8萬球迷在王子公園球場觀看歐聯決賽直播。當聖日耳門再奪冠軍後，大批球迷湧上街頭慶祝，整個巴黎充斥歡呼聲和大放煙花炮竹。

巴黎聖日耳門擊敗阿仙奴，衛冕歐聯冠軍。美聯社
巴黎聖日耳門擊敗阿仙奴，衛冕歐聯冠軍。美聯社
巴黎聖日耳門衛冕歐聯冠軍後，部份球迷乘機縱火鬧事。美聯社
巴黎聖日耳門衛冕歐聯冠軍後，部份球迷乘機縱火鬧事。美聯社
巴黎聖日耳門衛冕歐聯冠軍後，部份球迷乘機縱火鬧事。美聯社
巴黎聖日耳門衛冕歐聯冠軍後，部份球迷乘機縱火鬧事。美聯社
巴黎聖日耳門衛冕歐聯冠軍後，部份球迷乘機縱火鬧事。美聯社
巴黎聖日耳門衛冕歐聯冠軍後，部份球迷乘機縱火鬧事。美聯社

巴黎部署數千警力維持秩序，在凱旋門香榭麗舍大道一帶放置鐵欄，阻擋球迷進入。部份球迷向警員投擲煙花。

路透社報道指，巴黎有多間商店及多輛汽車被破壞，有人焚燒雜物。警方要發射催淚彈驅散人群。

據法國傳媒報道，截至當地時間晚上11時，警方已拘捕超過130人。當局指，全國已出動逾2萬警力，維持秩序，部分巴士及鐵路暫停行駛，確保民眾在平靜及安全環境下慶祝。

 

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