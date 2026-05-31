美國人打麻將悟投資 俱樂部搜尋量爆增逾40倍

麻將這種源自中國的遊戲，近年再度風靡全美國，引發熱潮。麻將熱潮近年席捲美國各地，迎來它的黃金時代。美國知名點評平台Yelp的數據顯示，在2024年9月至2025年8月期間，全美對麻將俱樂部的搜尋量爆發式增長了4467%，麻將課程的搜尋量也飆升了819%。紐約麻將教練布羅曼指出，新冠肺炎疫情後，人們渴望面對面交流，而麻將恰好提供了一個可以放下手機、專注互動的場合。

美聯盟每年更新胡牌標準

「人際關係是推動這股麻將熱潮的動力。」麻將教學機構「Mahj with Marissa」的創始人布羅曼指出，在第一次世界大戰和西班牙流感大流行之後的1920年代，麻將的受歡迎程度也曾飆升。

美國的麻將主要有兩種：香港麻將和美式麻將。美式麻將經由猶太女性加以本土化，包括加入了8張百搭牌。有趣的是，美國麻將聯盟（NMJL）每年都會更新官方規則與標準的胡牌牌型，讓遊戲充滿變數。

表面上看，麻將是一款集結心機、運氣與社交元素的桌上遊戲，但它其實也提供了不少深刻的理財哲理。

牌桌與理財同樣瞬息萬變

卡內基私人財富管理公司高級財務顧問韋爾認為，麻將與財務規劃有異曲同工之妙，「你在開始每一場牌局前都知道，自己可能需要調整策略、靈活變陣。這在財務規劃中也絕對適用：生活總有變數，我們必須隨時應變」。

財經專家從麻將遊戲中提煉出5大理財法則。

一、坦然接受不確定性，計劃趕不上變化：牌局從來不按劇本走，可能你離胡牌只剩一步之遙，卻總是差張；可能你以為勝券在握，沒想到被人直接截胡。

韋爾的「雀友」、夏洛特市金融服務高管洛克比對此深有感觸。她表示，牌桌上的情況「瞬息萬變」，理財亦然。市場與人生充滿未知，靈活調整往往比固執堅持更重要。

二、分散投資：美國麻將聯盟每年更換麻將規則，列出新的贏牌組合，以保持其趣味性。密蘇里州堪薩斯城的財務顧問克萊門茨表示，不斷變化的規則意味着你可以用各種不同的牌型贏得比賽，這與投資非常相似。她解釋：「每年盈利的資產類別組合都不一樣，這取決於當下的經濟環境，需要考慮通脹、利率走勢、股市表現等。」

須謹慎分配資源懂得取捨

三、攻守兼備：韋爾指出，追求收益（進攻）只是成功的一半。通過風險管理和稅務規劃來保全財富（防禦）對於整體成功同樣至關重要。「要成為麻將高手，你還得時刻關注其他玩家的動向，並據此調整策略或採取相應的防守。」韋爾說：「有時候，最好的進攻就是最佳的防守。」

四、優化有限資源：牌桌上的牌有限，生活中的時間與金錢也有限。韋爾指出，若想避免不必要的財務開支與虧損，必須非常謹慎地分配眼前的資源，懂得取捨與優先排序。

五、自律終有回報：金融知識和財富都會隨着耐心而增長。你堅持自律的投資策略的時間越長，就越容易上手。

總之，如果把麻將當成一門投資藝術來看，你會發現它就像是一面鏡子，映照出人們在理財時必須要面對的抉擇：何時冒險、何時按兵不動、何時轉變策略，以及何時坦然接受不可控的因素。