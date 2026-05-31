特朗普體檢報告證健康狀況「極佳」　醫生建議減重及增加運動

美國總統特朗普（Donald Trump）最新年度體檢報告顯示，其整體健康狀況「極佳」，心臟、肺部及神經系統功能良好，具備履行總統職務所需的身體條件。不過，醫生建議他繼續減重及增加運動量，以改善健康狀況。

認知功能測試獲滿分

即將於下月迎來80歲生日的特朗普，本周在馬里蘭州沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受例行體檢。白宮公布由總統醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）撰寫的健康報告，形容特朗普「完全適合履行三軍統帥及國家元首職責」。

報告顯示，特朗普在認知功能測試中取得滿分30分，體重約108公斤，較去年體檢時增加約6.3公斤。醫生已就飲食控制、增加體能活動及持續減重向他提供建議，並繼續服用降膽固醇藥物及阿士匹靈。

報告顯示，特朗普在認知功能測試中取得滿分30分。路透社

心血管年齡較實際年輕約14歲

報告又提到，特朗普靜止心率為每分鐘73下，推算心血管年齡較實際年齡年輕約14歲。去年曾引發外界關注的手部瘀傷及腿部腫脹情況亦有交代，醫生指瘀傷與頻繁握手及服用阿士匹靈有關，屬常見且無害的副作用；下肢輕微腫脹則較去年有所改善。

特朗普過往曾表示自己不喜歡跑步或使用跑步機等運動，平日主要透過打高爾夫球保持活動量。他亦曾透露，過去25年一直服用較一般建議劑量更高的阿士匹靈，以預防心血管問題。

這是特朗普自去年重返白宮以來，第三次已知公開體檢結果。作為美國史上就職時年齡最大的總統，其健康狀況一直備受外界關注。