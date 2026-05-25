伊朗局勢｜伊媒：美仍在諒解條款上設障礙 特朗普稱不急於達成協議維持海上封鎖

美國總統特朗普於當地時間24日在社交媒體發文透露，美伊談判正以有序且建設性的方式進行，形容「尚未完全談妥」。他強調，已告知美方代表不必急於達成協議，美國對伊朗的海上封鎖將持續有效，直至協議正式達成、獲得確認並簽署為止。與此同時，伊朗官方塔斯尼姆通訊社報道，儘管雙方進行了對話，但美國仍在諒解備忘錄的部分條款上設置障礙，當中包括解凍伊朗被凍結資產等核心議題，至今仍未解決。

白宮消息：已完成95%內容 傾向給予數日考慮

不過，沙特阿拉伯阿拉比亞電視台24日引述消息報道，美伊之間仍有可能達成諒解備忘錄，而且斡施方巴基斯坦會在談判雙方無需到場的情況下宣佈這份諒解備忘錄。之後美伊雙方將就最終協議進行談判，下一輪會談可能在6月5日舉行。

特朗普在貼文中反駁外界批評，指不少不了解情況的人對協議妄加揣測，並重申如果最終達成協議，內容必然是良好且合適。他補充指，美伊關係正變得更加專業和富有成效，但稱雙方都必須謹慎行事，確保萬無一失，絕不能犯任何錯誤。

特朗普日前曾宣稱，華府與德黑蘭已就一項和平協議「基本達成」諒解備忘錄，當中包括重新開放霍爾木茲海峽。路透社引述消息指出，該擬議框架將分三個階段展開，包括正式結束戰爭、解決霍爾木茲海峽危機，以及啟動為期30天的更廣泛協議談判窗口。不過，特朗普最新表示不急於簽署，外界普遍解讀談判或出現阻礙。

美國媒體報道指，白宮並未預期協議能於24日當天落實，預料仍需時數日。霍士新聞（Fox News）同日引述美國官員透露，德黑蘭已初步同意協議框架，雙方實際上已完成95%的內容，目前正就具體措辭進行細緻磋商。該官員表示，這兩天內不會與伊朗簽署協議，特朗普傾向給予對方幾天時間考慮。

伊方強調不可逾越紅線

另一美國媒體Axios則引述美國高級官員簡報稱，美方官員雖然對數日內簽署協議持樂觀態度，認為有助避免戰爭升級及緩解全球石油供應壓力，但協議需要獲得包括最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在內的伊朗領導層批准，美方承認最終仍有破裂風險，且目前仍未能確定伊朗是否能滿足特朗普對核問題的要求。

與此同時，伊朗官方塔斯尼姆通訊社報道，儘管雙方進行了對話，但美國仍在諒解備忘錄的部分條款上設置障礙，當中包括解凍伊朗被凍結資產等核心議題，至今仍未解決。報道指，基於上述原因，諒解協議仍存在無法達成的可能性，伊朗方面已明確強調，絕不會為了維護人民權利而逾越紅線。

伊朗最高領袖顧問更揚言，如果伊朗再次遭遇攻擊，將會打破美國海軍的封鎖，並宣布退出《不擴散核武器條約》。