聯合航空客機驚魂｜3千英尺高空疑似撞上無人機 FAA調查中

美國聯合航空一架載有54人的內陸客機，日前在降落前疑與一架無人機在約3000英尺高空發生碰撞，引發一場空中安全驚魂。所幸客機最終安全降落，機上所有人員安然無恙，機身亦無損毀。美國聯邦航空總署（FAA）已就事件展開調查。

降落前突發撞擊

事發於當地時間本月29日上午，該架屬波音737型客機的聯合航空1980號航班，由三藩市飛往聖地牙哥。在航程約90分鐘，客機準備降落之際，機師突然向航空交通管制部門報告，指飛機在約3000至4000英尺（約900米）的高度，疑似撞上一個「小型、紅色且有光澤」的空中物體。

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根據通話錄音，機師在事發前數分鐘，曾向塔台查詢是否有其他飛行員報告空中出現異常情況，並指在飛機右下方約1000英尺（約305米）處，看見一個紅色小型物體。

全球各地加強無人機管理及保障空域安全迫切。 美聯社

航空公司證實事件

聯合航空其後發表聲明，證實該航班機組人員曾匯報遭遇疑似無人機，並已安全降落，機上48名乘客及6名機組人員均正常下機。航空公司強調，事後已對飛機進行全面檢查，並未發現任何損壞跡象。

美國聯邦航空總署（FAA）亦確認接獲報告，指機組人員在接近機場時發現疑似無人機。FAA表示，事發時並未收到其他飛行員的相關報告，目前正對事件進行深入調查。

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有航空專家指出，近年無人機日益普及，類似與民航機「近距離接觸」的危險事件頻傳，對飛行安全構成嚴重威脅。尤其在飛機起降的關鍵階段，發生碰撞的風險最高。

根據美國聯邦航空局規定，除非獲得特別許可，民用無人機的飛行高度不得超過400英尺（約122米），並且必須避開機場周邊等限制空域。