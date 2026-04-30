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北京直擊｜京明禁飛禁售無人機 顧客趕購「尾班機」 庫存售罄大疆提前下架

即時中國
更新時間：08:20 2026-04-30 HKT
發佈時間：08:20 2026-04-30 HKT

5．1起將實施全市禁飛、禁售無人機新規，行業龍頭大疆昨午4點時起全面下架北京門店有關產品，線上平台亦同步停止向北京發貨。《星島》記者昨走訪北京大疆國貿旗艦店，見到多名顧客趕在禁令生效前到店「搶購」，銷售人員透露，本月無人機賣得非常火爆，庫存已基本售罄。內地無人機行業今年迎來史上最嚴監管，明起全國所有無人機須完成實名登記方可啟動。

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昨日下午3時許，《星島》記者在位於北京商務中心區的大疆國貿旗艦店見到，多名顧客正在向工作人員諮詢無人機購買流程與庫存狀況。店內展台上除多款無人機樣品外，還擺放着運動相機、雲台相機、穿戴相機等設備。

過去1個月賣得非常火爆

銷售人員對記者表示，過去1個月無人機賣得非常火爆，「其實目前庫存已經基本賣光了，大家跟搶白菜似的，我們是天天加班，昨天（28日）一天就賣了幾十台無人機，有幾十萬元人民幣的銷售額。」

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內地「界面新聞」引述大疆工作人員消息指，昨午下午4點時前，全北京僅大疆國貿旗艦店還有部分無人機產品短暫在售，售價與官網持平，並無額外優惠；下午4時後，北京所有大疆門店均停止銷售無人機產品。按照規定，北京地區所有無人機須在4月30日前清庫，線上管道亦不再發貨，明日起若用戶想在線購買大疆無人機，需將貨品寄往外地地址。

電商平台方面，截至昨日下午，京東平台部分大疆無人機仍可正常下單，預計4月30日前能送達北京；而天貓大疆官方旗艦店內，大部分無人機產品已標註「此商品不支持在當前地區（北京）銷售」。

北京史上最嚴無人機規定

被外界稱為「北京史上最嚴無人機規定」的《北京市無人駕駛航空器管理規定》，明日起正式施行。根據規定，北京全市將被劃為無人機管制空域，所有室外飛行活動均需提前審批；同時嚴禁在京銷售、出租無人機及其核心零部件，外地來京人士亦禁止運輸、攜帶無人機及其核心部件入境。

此外，兩項強制性無人機國家標準明日亦同步實施。該標準明確要求，全國所有無人機必須完成實名登記方可啟動，並在飛行時主動

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