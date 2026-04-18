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北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮

即時中國
更新時間：08:27 2026-04-18 HKT
發佈時間：08:27 2026-04-18 HKT

內地「航拍機」飛行審批難，國家發改委低空經濟發展司昨回應稱，正研究推行「掃碼飛」模式，旨在提高飛行計劃審批效率。近年內地無人機產業發展迅猛，惟今年迎來史上最嚴監管：自1月1日起，「黑飛」正式入法，違規可處行政拘留，管制區飛行活動至少提前1天申請許可；5月1日起，所有無人機必須完成實名登記，並實時追蹤飛行活動，北京更全市禁飛禁售無人機。嚴規衝擊市場，二手平台無人機轉賣量顯著上升。

飛行申請審批難 多地設掃碼平台

國家發改委低空經濟發展司昨日首次亮相國新辦記者會，司長鄭劍表示「十五五」期間將推動低空經濟實現「管得好、飛得穩、用得活」。他強調，沒有安全就沒有低空經濟，將加強航空器全周期管理，嚴格落實安全監管措施。針對近期輿論關注的無人機飛行審批難問題，鄭劍稱官方正會同有關部門研究，推廣部分地方「掃碼飛」等成熟經驗，提高飛行計劃審批效率。

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大疆經銷商反映，近兩個月來企業無人機銷量下滑近5成。 新華社
大疆經銷商反映，近兩個月來企業無人機銷量下滑近5成。 新華社

 

今年開年以來，內地無人機行業迎來史上最嚴監管。1月1日起，新版《治安管理處罰法》正式實施，明確將「黑飛」（違反空域管理規定的飛行）列為妨害公共安全的違法行為，情節較重者可處5日至10日行政拘留；大部分管制空域飛行活動，需至少提前1天申請審批。

為破解審批難困局，江西南昌、上海等地已率先搭建「掃碼飛」小程式平台。其中南昌「昌通碼」的便民成效頗受好評，不少航拍攝影師實測，僅需提前5分鐘掃碼申報，即可秒審通過；就連管制空域的特殊飛行申請，審批時間亦只需兩小時。

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北京全市禁飛禁售無人機，嚴規衝擊市場。 新華社
北京全市禁飛禁售無人機，嚴規衝擊市場。 新華社

 

將推實名登記 全程追蹤身份位置

不過，此類模式暫未在全國推廣。內媒《財經》報道，有報批者反映，提交飛行申請後回應較慢，且審批不通過概率高達9成。《紐約時報》引述一名無人機持有者表示，其累計提交的30份飛行申請中僅有兩份獲批，且這兩份申請的飛行限制極嚴，僅限10米以下、視距範圍內飛行。

今年5月1日，相關監管將繼續收緊。屆時所有無人機必須完成實名登記，並在飛行時主動報送身份、位置、速度、狀態等識別訊息，實現「全程可追溯」，不合規設備將在技術層面「飛不起來」。此外，北京全市將被劃為無人機管制空域，所有室外飛行均須審批，無人機及其核心零部件亦將在京禁售、禁租。

經銷商：企業機兩月銷量劇減近半

嚴規之下，無人機市場行情遇冷。有大疆經銷商反映，近兩個月來企業無人機銷量下滑近5成。二手交易平台上湧現「棄機潮」，多個品牌的無人機轉賣量大幅上漲，價格明顯回落。有業內人士直言，現在很多航拍從業者都不敢飛了，「怕航拍過程中不小心飛到沒報備空域，擔心公安找上門。」

從事無人機建築巡檢業務的上海萬梁安科技有限公司副總經理趙天森向《財經》表示，當前階段是中國無人機產業從野蠻生長邁向有序繁榮的必經陣痛，他坦言，希望陣痛能短一些，「在確保空域安全同時，給無人機產業更多發展空間。」

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