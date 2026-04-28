白宮記者晚宴槍擊｜疑犯首度出庭被加控企圖暗殺總統 曾獲「最佳教師」面臨囚終身

美國總統特朗普日前出席白宮記者晚宴時遭遇槍擊，震驚國際。31歲疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）周一（27日）首度提堂，被正式控以企圖暗殺總統等三項重罪。檢控官在庭上揭露，這名擁有電腦科學碩士學位的精英分子，案發時身懷兩把槍械及三把利刀，遠赴華盛頓意圖實施「政治暗殺」。

疑犯出庭神情冷靜

來自加州托蘭斯的艾倫，周一身穿藍色囚服被押解往哥倫比亞特區聯邦法院出庭。法官沙博（Matthew Sharbaugh）列出其面對的三項控罪，包括企圖暗殺美國總統、在暴力犯罪中使用火器，以及意圖實施重罪而跨州運送火器。根據美國法律，單是企圖暗殺總統罪，最高便可判處終身監禁。

犯案時身藏2槍3利刃

在提堂過程中，艾倫神情冷靜，輕聲回答了全名、年齡及教育程度等基本問題。他向法庭透露自己擁有電腦科學碩士學位。檢察官巴蘭坦（Jocelyn Ballantine）當庭指出，艾倫當時攜帶了一把泵動式霰彈槍、一把手槍及三把利刀避過會場安檢，目標明確指向特朗普。

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隨着調查深入，艾倫的背景亦逐漸曝光。據報他在社交媒體上極度活躍，曾多次發表針對特朗普政府的偏激言論，形容特朗普為「患有反社會人格的黑幫老大」，並對副總統萬斯（JD Vance）作出侮辱性評論。他的貼文顯示其強烈反對美國支援烏克蘭，並多次質疑支持現屆政府的人士缺乏道德誠信。

無犯罪前科 總統選舉支持賀錦麗

美聯社報道，州法院和聯邦法院資料庫的檢索顯示，艾倫並無有犯罪前科。而加州的選民登記記錄指，艾倫的家庭住址是他父母位於托倫斯市（洛杉磯都會區內的一個城市）的住所。公開記錄顯示，他是家中四個成年兄弟姊妹中的老大，有兩個妹妹和一個弟弟。

根據聯邦競選財務記錄，艾倫曾向一個支持賀錦麗競選2024年總統的民主黨政治行動委員會捐款25美元。他家院子裡豎著一塊競選標語，支持一位獲得洛杉磯縣民主黨背書的當地法官候選人。

報道引述執法官員指，艾倫於2023年10月合法購買了一支.38口徑半自動手槍，並於去年購買了一支12號口徑霰彈槍。

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根據艾倫在社群網站領英上的個人資料顯示，艾倫於2017年畢業於加州理工學院帕薩迪納分校，獲得機械工程學士學位。他還列出了自己在該校參與的活動，包括參與一個使用玩具槍進行作戰遊戲的校園團體和一個基督教學生團契。

艾倫的父親是托倫斯恩典聯合改革教會的長老。教會的網頁稱為「信奉聖經的教會」，遵循「上帝絕對無誤的聖言」。週日禮拜期間，有保安人員在教堂外執勤，護送信徒離開，並阻止記者靠近。

教授感震驚：他是非常優秀的學生

加州州立大學多明格斯山分校的電腦科學教授唐斌以電郵接受訪問表示，艾倫去年畢業前曾上過他的幾門課。他說：「他是個非常優秀的學生，總是坐在我課的第一排，認真聽講，還經常給我發郵件問作業問題。他說話輕聲細語，非常有禮貌，是個好人。看到這個消息我非常震驚。」

洛杉磯當地的ABC電視台在報道一項旨在幫助老年人的新技術時，播放了艾倫大學最後一年接受採訪的片段。當時他正在研發一種新型輪椅緊急煞車裝置的原型。

艾倫的線上履歷顯示，過去六年他一直在C2 Education工作，該公司為有志於上大學的學生提供入學諮詢和考試輔導。該公司在其Facebook主頁上發布的一則2024年的帖子將艾倫列為「月度最佳教師」。該公司週六晚間沒有立即回覆記者的置評請求郵件。

艾倫也發文稱，他為Steam平台開發了一款基於分子化學的電子遊戲。另一篇以艾倫名義發布的貼文則表示，他正在開發一款以太空為背景的全新「俯視角射擊」戰鬥遊戲。