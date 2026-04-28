白宮記者晚宴槍擊 | 賓客趁亂掠走紅酒香檳影片瘋傳 網民斥有失身份

美國白宮記者協會晚宴驚傳槍擊事件，現場維安與賓客行為連日來成為國際輿論焦點。除了一名特勤局人員中彈受傷、總統特朗普及高官緊急撤離外，社交媒體更流傳多段影片，顯示有賓客在逃生期間竟「順手牽羊」，從餐桌上拿走紅酒和香檳，被網民怒斥有失分寸。

撤離不忘帶酒 網民兩極熱議

根據外媒報導及流傳影片顯示，槍擊案發生後，華盛頓希爾頓飯店現場陷入一片恐慌，嘉賓紛紛離座。在混亂的撤離過程中，兩名女賓客被拍到迅速從多張無人看管的餐桌上，連續拿走至少一瓶香檳和一瓶紅酒離開。

相關片段在網路瘋傳後引發熱烈討論。不少網民批評該行為極其不當，直指在人命關天的緊急關頭仍掛念酒品，「有失身份且分寸盡失」。不過，亦有網民持相反意見，認為晚宴門票費用高昂，加上現場混亂且酒品已無人使用，「拿走也不算過分」。

除了賓客行為爭議，晚宴的維安安排亦遭到猛烈抨擊。共和黨政治人物卡莉・萊克（Kari Lake）以親歷者身份公開指責現場保安極度鬆散。她透露，入場時工作人員幾乎沒有嚴格查驗身分，「既沒仔細檢查門票，亦無核對附有照片的證件」，僅憑外觀類似門票的物品即可通行。她認為這種「中門大開」的安檢，是導致槍手能攜械闖入的主因。

萊克更形容晚宴氛圍充滿敵意，稱現場多數媒體及與會者立場偏激，直斥當晚是「仇恨聚集地」。

隨著事件發酵，網路上亦流傳各種未經證實的傳聞。有指控稱現場疑似有人向特朗普發出「傳遞信號」的動作，亦有關於第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）強烈情緒反應的描述，惟相關內容均缺乏權威機構證實。

目前，涉案嫌犯已被逮捕，並面臨多項重罪指控。執法部門正就嫌疑人的行動路線及現場安檢漏洞展開全面調查。槍擊事件中，一名特勤人員幸因穿著防彈背心，中彈後無生命危險。