Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮記者晚宴槍擊 | 賓客趁亂掠走紅酒香檳影片瘋傳 網民斥有失身份

即時國際
更新時間：02:46 2026-04-28 HKT
發佈時間：02:46 2026-04-28 HKT

美國白宮記者協會晚宴驚傳槍擊事件，現場維安與賓客行為連日來成為國際輿論焦點。除了一名特勤局人員中彈受傷、總統特朗普及高官緊急撤離外，社交媒體更流傳多段影片，顯示有賓客在逃生期間竟「順手牽羊」，從餐桌上拿走紅酒和香檳，被網民怒斥有失分寸。

撤離不忘帶酒 網民兩極熱議

根據外媒報導及流傳影片顯示，槍擊案發生後，華盛頓希爾頓飯店現場陷入一片恐慌，嘉賓紛紛離座。在混亂的撤離過程中，兩名女賓客被拍到迅速從多張無人看管的餐桌上，連續拿走至少一瓶香檳和一瓶紅酒離開。

相關片段在網路瘋傳後引發熱烈討論。不少網民批評該行為極其不當，直指在人命關天的緊急關頭仍掛念酒品，「有失身份且分寸盡失」。不過，亦有網民持相反意見，認為晚宴門票費用高昂，加上現場混亂且酒品已無人使用，「拿走也不算過分」。

除了賓客行為爭議，晚宴的維安安排亦遭到猛烈抨擊。共和黨政治人物卡莉・萊克（Kari Lake）以親歷者身份公開指責現場保安極度鬆散。她透露，入場時工作人員幾乎沒有嚴格查驗身分，「既沒仔細檢查門票，亦無核對附有照片的證件」，僅憑外觀類似門票的物品即可通行。她認為這種「中門大開」的安檢，是導致槍手能攜械闖入的主因。

萊克更形容晚宴氛圍充滿敵意，稱現場多數媒體及與會者立場偏激，直斥當晚是「仇恨聚集地」。

隨著事件發酵，網路上亦流傳各種未經證實的傳聞。有指控稱現場疑似有人向特朗普發出「傳遞信號」的動作，亦有關於第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）強烈情緒反應的描述，惟相關內容均缺乏權威機構證實。

目前，涉案嫌犯已被逮捕，並面臨多項重罪指控。執法部門正就嫌疑人的行動路線及現場安檢漏洞展開全面調查。槍擊事件中，一名特勤人員幸因穿著防彈背心，中彈後無生命危險。

 

 

 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
12小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
11小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
10小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
2小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
5小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
11小時前
李啟言父親離世丨長兄續發阿Mo最新進展繼承父遺志 李盛林牧師妻哀嘆：太突然了
李啟言父親離世丨長兄續發阿Mo最新進展繼承父遺志 李盛林牧師妻哀嘆：太突然了
影視圈
15小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
14小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
19小時前
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
6小時前