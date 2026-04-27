白宮記者晚宴槍擊 | 回應急撤時「跌倒」 特朗普：按特工要求「趴地」

美國總統特朗普在白宮記者協會晚宴突發槍擊事件後接受媒體訪問，在回答關於他在撤離過程中一度「跌倒」的問題時辯稱，他只是按特勤局特工要求「趴到地上」。

視頻顯示，事發時，副總統萬斯先被護送離開，特朗普還留在原地。特朗普就此回應說：「這有一部分是我的原因，我當時想看看發生了什麼。很快我們意識到，這可能是個嚴重的問題。我可能讓他們（特工）的行動稍微慢了一點。」

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特朗普（中）被包圍護送離開。路透社

特朗普指梅拉尼婭被護送離開時也一度按要求「趴到地上」。美聯社

特朗普強調沒有「跌倒」。法新社

特朗普否認槍手艾倫（圖）的指控，指槍手是個「瘋子」。路透社

指第一夫人也趴到地上

在被問及被特工帶離現場時曾一度「跌倒」，特朗普在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時辯解稱，他當時正向外走，走到一半時特工說「請趴到地上，請趴到地上」，「於是我趴到了地上，第一夫人也照做了」。

特朗普又說，他讀了槍手寫給家人的「宣言」，感覺槍手「很極端」，「從他寫的東西看，他經歷了很多，他的家人對他表示不滿，我認為甚至還向警察舉報了他，他可能病得不輕」。

斥槍手病態瘋子

當記者讀出槍手在其「宣言」中對特朗普的指控時，特朗普予以否認，稱槍手是個「瘋子」。

特朗普在描述槍擊現場時說：「他（槍手闖過安檢時）跑得太快了，當你在視頻裏看的時候，幾乎就是一道殘影，我覺得美國國家橄欖球聯盟應該簽下他。」

槍手：不滿孌童癖、強暴犯和叛國者罪行

據報槍手艾倫在「宣言」中自稱「友好的聯邦刺客」。在這份「宣言」中，艾倫稱「一想到本屆政府所做的一切，我就感到憤怒」。

艾倫在「宣言」中寫道：「我不再願意讓一名孌童癖、強暴犯和叛國者的罪行玷污我的雙手。」

艾倫接著坦承，只要能達到目標，他願意殺害宴會廳裡每一個人，因為大多數人是自願來聽一名孌童癖、強暴犯和叛國者演說，因此也是共犯。但他真的希望不要走到這一步。