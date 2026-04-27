白宮記者晚宴槍擊 | 首名華裔白宮記協主席 姜偉嘉表現獲特朗普點名讚賞︱有片

美國總統特朗普首次出席的白宮記者協會晚宴，發生槍擊事件，特朗普等美國內閣要員要緊急撤離。原本坐在特朗普旁，白宮記者協會首名華裔主席姜偉嘉（Weijia Jiang），也因事件成為焦點。

聞槍聲率先躲枱底

槍擊發生前，姜偉嘉作為主辦單位的主人，一直坐在特朗普左手邊，與特朗普一直談笑風生，說至興奮時手部動作多多。



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當槍聲一響後，姜偉嘉即花容失色，率先躲到枱底。網上更有影片流出，顯示姜偉嘉在特勤人員緊急撤離特朗普等要員時，驚惶生措的姜偉嘉一直彎腰，試圖繞過特朗普，首先逃入後台安全區，但在特勤人員阻擋突入無果後，才急轉彎從左方逃走。

槍擊疑犯被制服，確定現場安全後，姜偉嘉首先上台，用咪高鋒向賓客宣布，晚宴繼續舉行。後在當局安保考慮下才被叫停，改為擇日再重辦。

同日，特朗普在白宮舉行記者會講述槍擊事件時，特別讚賞姜偉嘉「主席女士，我只想說你做得非常出色。這是一個多麼美好的夜晚」，又點名讓她首先提問。

質問特朗普防疫問題成名

姜偉嘉1983年生於福建廈門，兩歲移民美國，2015年加入CBS，2018年起擔任白宮記者，是首位白宮記者協會亞裔主席。



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姜偉嘉2020年，曾就新冠疫情與首次任總統的特朗普針鋒相對而聲名大噪。當時姜偉嘉連環問特朗普有關防疫的問題，「為什麼測試領先這麼重要？為什麼對你來說這是個全球競爭」。

特朗普當時只著姜偉嘉「當你問中國這個問題時，你會得到不尋常的答案」。姜即反問「為什麼你要特別對我這麼說？要我去問中國？」

特朗普當時即表示「我不是特別對你，我是說給任何問這種骯臟（Nasty）問題的人聽的」，姜仍寸步不讓的反駁，「這不是骯臟的問題」。