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白宮記者晚宴槍擊 | 總統保安部署引發檢討 或需擴大警戒範圍

即時國際
更新時間：11:03 2026-04-27 HKT
發佈時間：11:03 2026-04-27 HKT

白宮記協晚宴槍擊事件引發對於美國總統特朗普出席活動的保安檢討，執法官員正重新審視嫌犯如何能接近這場總統、內閣成員及國會議員皆有參加的重大宴會，並可能因這次事件進一步擴大警戒範圍。

前執法人員指出，今次事件最明顯的教訓是，在大型公開活動中，保安人員可能需要擴大總統保護範圍，即使這可能造成民眾不便。

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特朗普（中）被護送離場。路透社
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槍聲響起後，一眾賓客紛紛躲在桌下。路透社
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槍手艾倫當地被捕。路透社
槍手艾倫當地被捕。路透社

部分官員指出，特朗普造勢活動的安全範圍，通常遠大於上周六晚宴所設置的。

有人試圖持去年門票入場

在白宮記協晚宴中，賓客需通過金屬探測器才能進入宴會廳，但只需持票即可進入。根據1名直接參與活動規劃的人士說法，甚至有人試圖持去年門票入場。

官員表示，據稱攜帶多種武器並衝過安檢的槍手，似乎是在活動數日前入住該酒店，從而繞過基本的金屬探測器檢查程序。

國務卿及防長約150秒後始撤離

曾在特勤局反突擊小組（CAT）服務6年的蓋奇（Bill Gage）表示，事後檢討可能會聚焦於將金屬探測器設置點向外移動，擴大外圍警戒區。

現任專業保安公司主管的蓋奇指出，特勤局必須找到在大型酒店內的保安方式，這恐會對住宿旅客與酒店造成不便。

蓋奇也表示，特勤局需要在協調其他政府官員撤離方面做得更好。根據路透社分析，最後一聲槍響後僅30多秒，特朗普即被帶離主席台，但衛生部長小羅拔甘迺迪至少花100秒才離開現場，國務卿魯比奧與國防部長赫格塞思更約在150秒後始撤離。

槍手：場內無監視器

對活動安全措施提出批評的人，甚至包括槍手艾倫。艾倫事發前向家發送的電郵宣言，就質疑現場安檢鬆散。

槍手寫道：「我原以為每個轉角都有監視器、房間被監聽、每隔10呎就有武裝人員、到處都是金屬探測器，但實際上什麼都沒有。」

包括代理司法部長布蘭奇在內的保守派意見領袖與官員，迅速在社交平台X表示，此事件顯示特朗普為何應推動在白宮園區內興建大型宴會廳。

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