白宮記者晚宴槍擊︱英王訪美行程蒙陰影 英美緊急磋商安保

美國總統特朗普出席的白宮記者晚宴外發生槍擊案，震驚國際。事件亦為即將展開訪美行程的英王查理斯三世（King Charles III）蒙上陰影。英國政府周日（26日）表示，正與美國安全部門「非常緊密」地合作，重新評估並加強英王訪美期間的保安措施。

據《路透社》報道，當地時間周六晚，總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭在華盛頓出席白宮記者協會年度晚宴期間，會場外突然傳出槍聲。一名男子向在場的特勤局人員開火，導致一名特工中槍。事發後，特朗普夫婦隨即由特勤人員緊急護送離開現場，槍手當場被捕。

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事件發生後，外界高度關注英國國王查理斯三世原定於周一（27日）展開的訪美行程會否受影響。英國首相施紀賢（Keir Starmer）的首席秘書瓊斯（Darren Jones）在接受《天空新聞網》訪問時強調，英國政府與白金漢宮對查理斯三世的安全「非常嚴正」看待。

瓊斯透露，英美雙方已就事件展開廣泛討論，相關的協調工作將會持續數日，以確保根據最新的風險評估，採取適當的安保措施。他表示：「關於陛下將訪問美國一事，英國安全單位顯然會在行前持續與對方緊密合作。」

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根據原定計劃，查理斯三世與王后卡米拉（Queen Camilla）將於明日起對美國進行為期四日的國事訪問，這亦是自2007年以來，英國君主首次對美國進行國事訪問。

行程重點包括在白宮與總統特朗普進行私人會晤、向美國國會參眾兩院發表演說，以及參觀紐約「911國家紀念博物館」等。