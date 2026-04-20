Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京逾3萬人國會前示威 抗議高市圖修改和平憲法

即時國際
更新時間：11:46 2026-04-20 HKT
發佈時間：11:44 2026-04-20 HKT

日本高市早苗政府企圖強推修改和平憲法、解禁殺傷性武器出口，引發民間反彈。有逾3.6萬民眾19日在東京國會議事堂前舉行反戰示威，反對修憲。

示威者高舉「守護憲法第9條」、「不要戰爭」等標語，高喊「反對修憲」、「反對戰爭」、「高市政權下台」等口號。

日本社民黨黨魁福島瑞穗到場聲援維護和平憲法的民眾，福島瑞穗表示，絕不允許修改憲法第9條。她又批評，高市政府企圖取消出口武器的5種類型限制，是將日本變成「死亡商人」。

日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社
日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社
日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社
日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社
日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社
日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社
日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社
日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社

相關新聞：日本將向澳洲出口「最上級」護衞艦 專家指背後三大目的

日本眾議院共產黨籍議員田村智子表示，日本憲法第9條規定日本不保持戰爭力量，因此日本不應向海外派兵，也不應出口武器。

自民黨在本月12日的大會上，總裁高市早苗宣稱「由日本人自主進行修憲是自民黨的基本方針，現在時機已經到來」，意欲強推修憲，引起民間反彈。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
4小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
23小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
影視圈
13小時前
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
影視圈
14小時前
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
即時國際
4小時前
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
政情
4小時前
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
即時國際
2小時前