東京逾3萬人國會前示威 抗議高市圖修改和平憲法

日本高市早苗政府企圖強推修改和平憲法、解禁殺傷性武器出口，引發民間反彈。有逾3.6萬民眾19日在東京國會議事堂前舉行反戰示威，反對修憲。

示威者高舉「守護憲法第9條」、「不要戰爭」等標語，高喊「反對修憲」、「反對戰爭」、「高市政權下台」等口號。

日本社民黨黨魁福島瑞穗到場聲援維護和平憲法的民眾，福島瑞穗表示，絕不允許修改憲法第9條。她又批評，高市政府企圖取消出口武器的5種類型限制，是將日本變成「死亡商人」。

日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社

日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社

日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社

日本國會前19日有逾3萬人示威，反對修改和平憲法。新華社

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日本眾議院共產黨籍議員田村智子表示，日本憲法第9條規定日本不保持戰爭力量，因此日本不應向海外派兵，也不應出口武器。

自民黨在本月12日的大會上，總裁高市早苗宣稱「由日本人自主進行修憲是自民黨的基本方針，現在時機已經到來」，意欲強推修憲，引起民間反彈。