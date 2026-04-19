日本將向澳洲出口「最上級」護衞艦 專家指背後三大目的

當地時間18日，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）與來訪的日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談。雙方確認簽訂一項合同，日本將向澳洲出口升級後的日本「最上」級護衛艦。有分析認為，日本此舉有三個目的，當中包括讓自衛隊「出海」舖路。



央視軍事報道，根據合同，該項目將建造11艘護衛艦，其中首批3艘將在日本建造，首艦預計2029年交付，其餘8艘將在澳洲建造。據澳洲方面消息，這批次的護衛艦，每艘可搭載艦員約90人，滿載排水量6200噸，續航裡程可達1萬海里，配備32單元垂直發射系統，裝備防空和反艦導彈，並具有反潛作戰能力。



據日本方面消息，根據現行的「防衛裝備轉移三原則」，具有殺傷能力的武器出口受限，但若以共同開發、生產為目的則允許轉移。新型艦艇計劃首先在日本國內建造，實際上屬於護衛艦出口。



央視總台軍事觀察員魏東旭分析認為，日本向澳洲出售護衛艦有三個目的：

藉澳訂單攤薄成本

日本海上自衛隊在訂購這種改進型護衛艦的過程中，可以利用澳洲的訂單分攤成本。「最上」級護衛艦第二批次的生產數量更多，單艦的成本會下降。

為自衛隊「出海」鋪路

日本強化和澳洲的防務合作，一旦澳洲引進「最上」級護衛艦，並為之打造配套的保障系統和維修體系，未來日本海上自衛隊的同型戰艦在澳洲進行補給、維護，就會更加方便。日本正通過出口戰艦的方式，帶動海上自衛隊走向更遠的區域去執行作戰任務。

藉機融入美英澳「奧庫斯」（AUKUS）

日本通過向澳洲亞提供戰艦，日本也會換回軍事資源，在「奧庫斯」合作框架內，更進一步和美國、英國以及澳洲進行更多層面的防務技術開發，或進行更多的聯合軍事行動。