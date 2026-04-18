Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦醫院驚傳嚴重醫療事故 疑重複使用針筒 至少331童感染愛滋

即時國際
更新時間：12:34 2026-04-18 HKT
發佈時間：12:34 2026-04-18 HKT

巴基斯坦驚爆嚴重醫療事故，一間醫院因為重複使用針筒和共用藥瓶，導致至少331名無辜孩童感染HIV愛滋病毒，甚至有兒童不幸喪命，死前「如火燒般痛苦」。

事發於陶恩薩（Taunsa）市的THQ Taunsa醫院，2024年11月至2025年10月間，大批兒童在接受一般治療後陸續確診HIV，引發醫學界高度警覺。

很多受感染愛滋病童都是入住同一間醫院。Communications Department IDAP
很多受感染愛滋病童都是入住同一間醫院。Communications Department IDAP
巴基斯坦一間醫院因為重複使用針筒，令至少331名兒童染上愛滋病毒。UNAIDS
巴基斯坦一間醫院因為重複使用針筒，令至少331名兒童染上愛滋病毒。UNAIDS
巴基斯坦驚爆嚴重醫療事故，疑針筒重用10次。路透社
巴基斯坦驚爆嚴重醫療事故，疑針筒重用10次。路透社
BBC調查發現，巴基斯坦有醫院的醫護人員重複使用針筒。美聯社
BBC調查發現，巴基斯坦有醫院的醫護人員重複使用針筒。美聯社

英國廣播公司（BBC）長達32小時的偷拍片段發現，該醫院醫護人員重複使用針筒，以及注射流程不當。偷拍畫面顯示，醫護人員重複使用針筒插入多劑量藥瓶後，再於不同病童身上注射，未依規定更換整組器材，導致愛滋病毒交叉傳播。

8歲童死前「痛苦如火燒」

BBC的調查發現，有針筒被重複使用10次的情況。報道指出，8歲男童阿明感染後高燒不治，家屬悲痛形容孩子死前「像被火燒般痛苦」，畫面令人心碎。阿明的家人聲稱，他是在醫院接受受感染的注射後感染了愛滋病毒，他的妹妹的檢測結果也呈現陽性。

家長表示，曾親眼目睹醫護讓不同孩童「共用同一支針筒」，反映後卻未獲理會。院方則否認指控，稱偷拍畫面「可能造假」，並堅稱醫院正在遵循正確的流程，引發外界強烈反彈。

專家警告說，即使換上新的針頭，重複使用注射器主體仍然會傳播愛滋病毒。傳染病專家艾哈邁德稱這種做法「極其危險」。

醫護未戴消毒手套就注射

調查還發現，醫護人員在注射時未戴消毒手套，為不同患者注射66次，且醫療廢棄物處理不當，這引發外界對院方感染控制標準的嚴重擔憂。

在大多數受影響的家庭中，母親的愛滋病毒檢測結果呈現陰性，這表明感染並非在分娩時傳播。在超過一半的已記錄病例中，受污染的針頭被認為是可能的感染原因。

私人執業醫生揭發醫療醜聞

一份外洩的2025年4月報告已經指出該醫院存在許多重大缺陷，包括衛生條件差、藥品短缺以及靜脈輸液重複使用等。儘管院方聲稱已採取整改措施，但BBC的畫面顯示，不安全的做法一直持續到2025年底。

疫情最初是由私人執業醫生凱斯拉尼（Gul Qaisrani）揭發，因為感染愛滋病毒兒童之中，許多人曾在THQ醫院就診。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮
北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮
即時中國
5小時前
04:31
星島申訴王｜ 洗錯藍莓等於食農藥落肚　專家教一招徹底洗淨+鎖住營養
申訴熱話
5小時前
伊朗國會議長卡利巴夫（右）轟特朗普在社媒的7項說法全屬謊言。X @defense_civil25
伊朗局勢 | 伊朗議長威脅再封霍爾木茲海峽 轟特朗普7項說法全是謊言
即時國際
5小時前
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
影視圈
3小時前
香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地洗」 網民反駁：人工物價唔同點比較
香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地洗」 網民反駁：人工物價唔同點比較
生活百科
20小時前
四口家200萬翻新西半山豪宅 設計師一招破解鑽石廳死症 客廳藏8隻音響圓家庭影院夢
四口家200萬翻新西半山豪宅 設計師一招破解鑽石廳死症 客廳藏8隻音響圓家庭影院夢
家居裝修
7小時前
何婉盈送別「讓愛高飛」。
親自送機 何婉盈「讓愛高飛」
馬圈快訊
2026-04-17 13:07 HKT
無廁所水沖廁「好惡頂」？網民大呻倒水污糟 意外引出「正確」沖水教學：居然咁多人唔知呢招
無廁所水沖廁「好惡頂」？網民大呻倒水污糟 意外引出「正確」沖水教學：居然咁多人唔知呢招
生活百科
18小時前
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
影視圈
2026-04-17 12:00 HKT