伊朗局勢 | 特朗普：伊朗同意交出濃縮鈾 或親赴巴基斯坦敲定協議

美國總統特朗普周四（16日）表示，伊朗已同意交出去年美軍空襲伊朗關鍵核設施後被埋在地下的「核塵埃」（nuclear dust），即濃縮鈾，又表明不排除親赴巴基斯坦敲定協議。特朗普沒有提供任何關於移交濃縮鈾的細節，伊朗也沒有公開表示會交出庫存。

「核塵埃」是特朗普用來形容濃縮鈾的說法。國際原子能總署（IAEA）表示，這些物質在美軍去年6月空襲伊朗3處關鍵核設施後，被埋在地下深處。這些濃縮鈾庫存仍掌握在伊朗手中，美國將其視為安全威脅，因為這些材料可能被用來製造核武。

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特朗普沒有提供任何關於移交濃縮鈾的細節。路透社

特朗普對記者說，美國與伊朗可能於本周末展開談判。美聯社

特朗普表明，表明不排除親赴巴基斯坦敲定協議。美聯社

指伊朗允交出深理地下「核塵埃」

特朗普周四步行前往白宮南草坪的「海軍陸戰隊一號」（Marine One）時對記者說：「伊朗沒有核武，而且他們已非常強烈地同意這點。他們也同意把那些因我們以B-2轟炸機攻擊而深埋地下的核塵埃交還給我們。所以我們和伊朗已有很多共識，我認為會發生一些非常正面、非常重要的事。」

他又表示，美國與伊朗可能於本周末展開談判，並稱雙方「非常接近達成協議」，若協議在巴基斯坦首都伊斯蘭堡簽署，他可能會親自前往。

稱雙方「非常接近達成協議」

但目前伊朗方面並未立即表明，是否已在與美方及巴基斯坦居中協調者的會談中作出這項讓步。相較於伊朗長期宣稱並不尋求核武，如今若真的交出現有的濃縮鈾庫存，將是更具實質性的讓步；但若德黑蘭仍保有繼續濃縮鈾的能力，這項讓步的意義仍有限。

特朗普堅持，任何與伊朗達成的協議都必須永久阻止伊朗獲得核武。據報華盛頓方面尋求伊朗暫停鈾濃縮計畫20年，而德黑蘭方面則提議暫停5年，但遭到美方拒絕。

曾要求美軍擬定突襲計畫

在停火前，特朗普曾要求美軍擬定一項高度危險且複雜的突襲計畫，在未獲伊朗同意的情況下飛入伊朗境內，取回這些放射性物質。但若要執行奪取「核塵埃」的軍事突襲計畫，將需要數百甚至數千名美軍深入伊朗境內，展開為期數周的回收任務，而且可能在敵火下進行。

伊朗先前曾拒絕美方要求其交出濃縮鈾庫存的提議，但在2月28日戰爭爆發前的談判中，曾暗示可將濃縮鈾「稀釋」至較低濃度。伊朗外交部周三（15日）也重申，德黑蘭擁有濃縮鈾的權利「不容置疑」，但濃縮程度則「可談判」。

