伊朗局勢｜疑暗批特朗普「耶穌像」AI圖 教宗斥有人借上帝之名行暴

羅馬天主教教宗良十四世抵達喀麥隆西北部城鎮巴門達進行歷史性訪問，不僅為當地深陷近十年的暴力衝突帶來國際關注，更針對目前白熱化的美、以、伊局勢再度發聲，他嚴厲譴責部分政客操控宗教、以上帝之名進行軍事擴張暴政，矛頭疑似直指日前推出「耶穌像」AI圖的美國總統特朗普。特朗普隨即在白宮外作出反擊，強調自己有權與教宗意左。

教宗良十四世在當地的聖若瑟大教堂主持了一場跨宗教和平會議。與會者包括傳統酋長、長老教會領袖、伊斯蘭教教長及天主教修女。良十四世在會上引用聖經語句，除了頌揚和平締造者，更發出嚴厲警告：「利用宗教與上帝之名來謀取軍事、經濟或政治利益的人，是有禍的，他們將神聖之物拖入了黑暗與污穢之中。」

外界普遍認為，良十四世此番言論是針對美國對伊朗的軍事行動，而「利用上帝之名」的批評，更疑似影射特朗普周日發布一張AI生成圖，將自己描繪成類似耶穌的角色。儘管特朗普辯稱圖中角色是「醫生」，周一仍刪除了這張圖片。

良十四世在致辭中又說，世界正被少數暴君肆意蹂踐，呼籲各國必須果斷改變發展路徑，停止為了軍事或經濟利益而剝削土地及其人民。

面對教宗的間接批評，特朗普昨日在白宮外會見傳媒時顯得不以為然。他表示，雖然教宗有言論自由，但他同樣擁有不同意的權利。針對伊朗局勢，特朗普強硬地指出，若允許伊朗擁有核武器，包括教宗所在地意大利在內的全球各國都將陷入危機。他說：「作為美國總統，我絕對不能允許伊朗擁有核武器。」

教宗此次訪問的巴門達，正處於喀麥隆英語區與法語區長期衝突的核心地帶。自二零一七年英語區分離主義者發起武裝行動以來，衝突已奪去逾六千條人命，超過六十萬人流離失所。教宗在演說中特別提到，那些掠奪自然資源的人將利潤投放在武器上，造成了動盪與死亡的惡性循環。

喀麥隆擁有豐富的石油、天然氣、黃金及鑽石儲量，資源開採雖是其經濟支柱，卻也成為各方角力的根源。教宗預計在巴門達主持彌撒後，隨即返回首都雅溫得，結束此次備受矚目的和平之旅。