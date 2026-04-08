伊朗局勢｜美伊停火2周 巴基斯坦斡旋外 特朗普相信中國促伊朗回談判桌

在距離美國總統特朗普所謂「最後期限」不到一個半小時之際，美伊雙方均表示接受巴基斯坦提出的停火提議，特朗普稱同意在兩周內暫停對伊朗的轟炸和襲擊。根據提議，目前停火已生效。巴方證實新一輪談判將於10日在伊斯蘭堡舉行。美國總統特朗普接受法新社採訪時說，他相信是中國促使伊朗重返談判桌。

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美國總統特朗普當地時間周二（7日）向法新社表示，他相信中國曾協助促使伊朗回到談判桌，並同意達成為期兩周的停火協議。

此外，《紐約時報》引述三名伊朗高層官員透露，伊朗之所以同意停火，除因巴基斯坦持續在外交上努力斡旋外，其關鍵盟友中國在最後關頭介入，要求德黑蘭方面「展現彈性並緩和緊張局勢」，以避免中東情勢全面失控。

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近期中東局勢持續緊張。中國外交部長王毅展開高頻次穿梭外交，同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國家及安理會常任理事國等多方密集通話，累計通話數十次，全力勸和促談、緩局降溫。



王毅在通話中明確中方立場，強調當務之急是立即停火止戰，反對任何加劇對抗、危及地區和平的行徑，堅決維護聯合國憲章宗旨與國際法基本準則。他呼籲各方保持克制，摒棄單邊製裁與武力施壓，重回對話談判軌道，以政治方式化解分歧。

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中方早前又推動同巴基斯坦聯合發佈中東和平五點倡議，呼籲尊重各國主權、堅持共同安全、停止敵對行動、緩解人道危機、重啟多邊對話。