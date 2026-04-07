中東戰火衝擊油價 AirAsia機票最高漲價40% 航班已削10%

受中東局勢動盪影響，國際油價隨之飆升，東南亞最大廉價航空亞洲航空（AirAsia）宣布，為因應燃油成本高漲，機票價格最高將上調40%，並已削減約10%的航班總數。

亞航創辦人費南德斯（Tony Fernandes）表示，部分市場的航空燃油價格已衝上每桶300美元，航空公司被迫調高票價並縮減運力以彌補缺口。他直言機票漲價「無可避免」，亞航將針對無法負荷燃油成本的航線減少運力。

相關新聞：

油價飆升｜國內航線加燃油費 800公里以上收¥120增5倍

AirAsia燃油附加費上調20%。法新社

燃油附加費上調20%

亞航商務長吳慧倫（Amanda Woo）進一步說明，機票價格已採遞增方式上調31%至40%，燃油附加費則上調20%。

為了減輕旅客負擔，公司同時採取降低行李託運費用等措施作為補償。目前亞航已暫停部分航線，整體航班量刪減約一成。

儘管成本壓力沈重，亞航強調因市場需求旺盛，海外擴張計畫仍將持續，原定6月開啟的巴林航線及東南亞以外的飛行路徑將按原計畫進行，巴林也將成為亞航在中東的首個樞紐。

亞航高層指出，雖然目前前景尚稱「可以應付」，但公司利潤最終仍取決於這場中東危機的持續時間。

