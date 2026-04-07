特朗普掃毒｜關鍵線人遭ICE遣返 涉運冰毒疑犯脫罪獲釋

對48歲的埃爾南德斯（Javier Hernandez）而言，與聯邦檢察官合作曾是唯一的生路。2015年他在一場針對跨境走私的行動中被捕，面臨終身監禁。為了不與家人分離，他同意出庭指證與販毒集團（Cartels）有關的同夥，卻沒想到最終擊垮他的不是黑幫的死亡威脅，而是美國移民及海關執法局（ICE）。

據《洛杉磯時報》報道，2025年2月，就在埃爾南德斯準備出庭前半年，他在聖貝納迪諾（San Bernardino）被ICE探員帶走，同年3月迅速被遣返至墨西哥蒂華納（Tijuana）。聯邦法院法官斯奈德（Christina Snyder）在聆訊上指出，ICE在遣返這名關鍵證人前，完全沒有諮詢洛杉磯的聯邦檢察官。

由於失去埃爾南德斯的證詞，原本證據不足的控方陷入困境。2025年8月，兩名涉嫌走私大量冰毒（甲基安非他明）的被告因缺乏關鍵指證，最終被判無罪並當庭獲釋。

美國移民及海關執法局（ICE）有權拘捕合法居留的難民。路透社

前聯邦檢察官與移民官員指出，此案例突顯了特朗普政府將「驅逐出境」列為首要任務，其優先級甚至高於打擊重大毒品犯罪。

國土安全部發言人對此回應稱，埃爾南德斯對「公共安全構成明確且現實的威脅」，並指出他曾有武裝犯罪、醉駕及非法入境的前科，因此探員必須迅速採取行動。官方聲明強調：「我們不會將犯罪的非法移民釋放到街頭，不會允許他們繼續向社區走私毒品。」

然而，奧巴馬時期的ICE代局長桑德韋格（John Sandweg）對此感到震驚，他表示，過去政府通常會進行協調，確保重要證人留在國內完成訴訟，「執行此類人員的驅逐令是令人難以置信的」。

美國移民及海關執法局在密西西比州發動非法移工大搜捕。AP

埃爾南德斯目前躲藏在墨西哥一處只有100平方英呎的小屋中度日。他透過視訊對《洛杉磯時報》表示，他因擔心報復，不敢聯絡妻子，自從被抓走後也再沒見過孩子。他質疑道：「我試着做正確的事，結果卻是一場空。」

執法官員擔憂，此類事件將打擊線人與聯邦調查局（FBI）或禁毒署（DEA）合作的意願。埃爾南德斯的律師沃勒克（Ian Wallach）在給法官的信中警告，政府優先選擇驅逐而非保護證人，將使未來的線人望而卻步，「這種情況肯定會再次發生」。