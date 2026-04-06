伊朗局勢 | 美以再空襲伊朗逾25死 德黑蘭理工大學中彈 史詩怒火行動進第2階段

據美國媒體報道，一些特朗普政府官員私下討論認為，美軍代號「史詩怒火」的軍事行動將進入第二階段。美國和以色列周一空襲伊朗，造成逾25人死亡，目標包括德黑蘭附近的住宅區及謝里夫理工大學。

在德黑蘭謝里夫理工大學，空襲破壞了大學的燃氣站，該地區暫時面臨燃氣中斷。

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德黑蘭一家大學遭到空襲，損毀嚴重。新華社

美國和以色列周一空襲伊朗，造成逾25人死亡。新華社

德黑蘭沙希德·貝赫什提大學遭到美以轟炸，變成廢墟。新華社

伊朗30所大學遭直接攻擊

另據塔斯尼姆通訊社發佈的照片，該大學清真寺也遭到空襲，屋內牆體、天花板遭到破壞，地面堆積家具碎片、灰塵遍佈。

伊朗科學部長西邁·薩拉夫說，伊朗已有30所大學遭到直接攻擊，5名教授和60多名大學生在美以襲擊中喪生，直斥襲擊基礎設施是「反人類罪行」。

2處住宅遇襲 釀13死

半官方法爾斯通訊社報道，德黑蘭西南的巴哈雷斯坦，2處住宅被破壞，救援隊在事故現場已發現13名遇難者。當地官員說，清理廢墟和搜救行動仍在進行。

庫姆市一個住宅區亦遭襲擊，造成5人喪生。其他城市的空襲則造成6人死亡。德黑蘭一處民宅也遭空襲，造成3人死亡。

6名10歲以下兒童亡

死者包括造成6名10歲以下兒童，其中包括4名女孩和2名男孩。

自戰爭爆發以來，伊朗已有超過1900人喪生。

特朗普助手倡發電廠和橋樑列合法打擊目標

據《華爾街日報》報道，特朗普的助手已建議將伊朗的發電廠和橋樑列入「合法軍事打擊目標」。國防部長赫格塞思建議特朗普轟炸公路，讓伊朗難以運輸導彈和無人機制造材料。

一些特朗普政府官員私下將這一戰爭階段稱為「史詩怒火2號行動」，儘管該名稱尚未正式使用。

美媒引用一些軍方人士的話說，僅僅為了迫使對手談判而攻擊基礎設施，將引發法律問題。此外，特朗普威脅轟炸伊朗基礎設施的言論令一些波斯灣國家感到擔憂，他們擔心伊朗採取報復行動，攻擊波斯灣國家的能源基礎設施。