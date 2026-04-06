伊朗局勢 | 美伊收到巴基斯坦停火協議 霍爾木茲海峽或將重新開放

路透社周一（6日）報道，知情人士透露，伊朗和美國已收到由巴基斯坦制定的停火和敵對行動的提案。據報道，巴基斯坦陸軍總司令和美國副總統萬斯、美國總統特使威特科夫以及伊朗外長阿拉格齊進行交流。



根據該提議，停火將立即生效，霍爾木茲海峽重新開放，接下來用15至20天時間來確定全面協議。截至目前，伊朗和美國未有回應報道。巴基斯坦外交部發言人拒絕對此報道進行評論。



美國新聞網站Axios早前則引述4名了解談判情況的美國、以色列和地區消息人士報道，美國、伊朗和一群地區調解人正在討論一項為期45天的停火協議條款，該協議預計將永久結束戰爭。較早前，美國總統特朗普接受Axios訪問時稱，美國正與伊朗進行「深入談判」，「很有可能」在周二（7日）的最後期限前達成協議。

特朗普周日告訴Axios，如果不能與伊朗政權達成協議，他將摧毀對伊朗平民至關重要的基礎設施。

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特朗普威脅，如果不能與伊朗政權達成協議，他將摧毀對伊朗平民至關重要的基礎設施。美聯社

威特科夫及庫什納據報與伊朗外長透過短訊溝通。路透社

威特科夫（中）、庫什納（左）與阿曼外相巴德爾商討伊朗局勢。路透社

伊朗外長阿拉格齊否認與美方談判。路透社

涉巴基斯坦、埃及和土耳其調解人

Axios引述4名了解外交努力的消息人士指，談判正在透過巴基斯坦、埃及和土耳其的調解人進行，同時也透過特朗普的特使威特科夫、特朗普的女婿庫什納和伊朗外長阿拉格齊之間的短訊進行。

一名美國官員表示，特朗普政府近日向伊朗提出幾項提議，但到目前為止，伊朗官員尚未接受這些提議。

停火分2階段 冀永久結束戰事

報道引述消息人士透露，調解方正在與各方討論分2階段進行的協議條款；第一階段可能是為期45天的停火，在此期間將就永久結束戰爭進行談判。其中一名消息人士稱，如果需要更多時間進行談判，停火協議可能會延長。

第二階段將是達成結束戰爭的協議。消息人士稱，調解人認為，全面重新開放霍爾木茲海峽以及解決伊朗高濃縮鈾問題（無論是將其從該國移除還是稀釋），只能是達成最終協議的結果。

消息人士稱，調解人正在研究伊朗可以採取哪些建立信任的措施，以重新開放霍爾木茲海峽及關乎其高濃縮鈾庫存的問題。

2名消息人士稱，這2個問題是伊朗在談判中的主要籌碼，伊朗不會為了僅僅45天的停火而完全放棄這兩個問題。

盼伊朗作出部分讓步

調解人希望了解伊朗能否在協議第一階段就這2個問題採取部分讓步，他們還在研究特朗普政府可以採取哪些措施，以確保停火不會只是暫時的，戰爭也不會重燃。

伊朗官員則向調解人明確表示，他們不想陷入像加沙或黎巴嫩那樣的境地，雖然有紙面上的停火協議，但美國和以色列隨時可以再次發動攻擊。

調解人也正在研究美國可以採取的其他建立信任措施，以滿足伊朗的一些要求。

未來48小時是達成協議關鍵

白宮拒絕置評。值得關注的是，一位知情人士表示，調解人非常擔心，伊朗對美國和以色列襲擊該國能源基礎設施的報復行動，將對波斯灣國家的石油和水設施造成破壞。

調解人告訴伊朗官員，沒有時間再進行進一步的談判，並強調接下來的48小時是他們達成協議、防止國家大規模破壞的最後機會。

但伊朗官員在公開場合仍然採取極為強硬的立場，拒絕做出任何讓步。

